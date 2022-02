Doblete para el Cajasol Vóley tras vencer la pasada jornada al Leganés

El Cajasol Vóley tendrá este fin de semana cita doble en la Liga Iberdrola femenina de voleibol. El sábado 19 recibirá al CV Sayre La Ballena en el Pabellón de Los Montecillos a las 18:00 horas. Un duelo directo que deparará gran parte de las opciones del equipo nazareno de cara a la salvación para las últimas jornadas ligueras.

El fin de semana no terminará ahí para el equipo de Dos Hermanas. Y es que el domingo viajará a Socuéllamos para enfrentarse al CV Kiele Socuéllamos en uno de los partidos que tenía aplazado por COVID. Kiele es el tercer clasificado de liga ante el que buscará dar la sorpresa para poder sumar también.

Las de Magú afrontan estos dos partidos tras tomar oxígeno frente al Leganés la pasada jornada, en la que lograron una contundente victoria frente al colista por 3-0 como locales. De esta forma, las nazarenas retoman la confianza y las sensaciones positivas para el doble duelo de este próximo fin de semana

El primer entrenador del Cajasol Vóley Dos Hermanas analizaba los partidos del fin de semana: "El partido de Sayre es un partido vital contra un equipo que viene con buenos resultados y con opciones de entrar en play off. Nuestro objetivo es el de sumar puntos. En la primera vuelta nos vencieron 3-1. Tienen un gran potencial físico y ofensivo con sus jugadoras alemanas, además de tener a Silvia Araco, una magnífica colocadora con experiencia en la competición que maneja muy bien a su equipo. El factor cancha nos ayudará, pero si no tenemos buen nivel de juego no lo aprovecharemos, por lo que tenemos que demostrar nuestro mejor voleibol para dejar los tres puntos en casa".

Respecto a la segunda cita del fin de semana, Magú tenía este punto de vista: "El partido de Kiele tendrá una preparación más limitada al ser el segundo del fin de semana, a escasas 24 horas del partido del sábado. Cuenta con Amelia, una receptora que está realizando la mejor temporada de su carrera. Tienen dos grandes colocadoras, un equipo con muchas rotaciones y con muchas posibilidades de juego. Si conseguimos un buen resultado el sábado contra Sayre en casa afrontaremos el desplazamiento a Socuéllamos con mayor confianza y podremos luchar por puntuar en uno de los pabellones más difíciles de la competición".