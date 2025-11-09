Alberto Flores salva un punto para el Sevilla Atlético en el debut de Luci (1-1)

El Sevilla Atlético se tuvo que conformar con el empate en el debut de Luci como entrenador en sustitución de Jesús Galván. Los sevillistas fueron capaces de igualar el gol inicial de Álex Camacho con un remate de Castrín dentro del área visitante en el arranque de la segunda mitad, pero no llegaron a concretar su mayor dominio a partir de ahí en oportunidades claras de gol para superar a Fran Martínez.

Incluso pudo ser peor para el filial sevillista, ya que en un partido que estaba roto, con los dos equipos buscando el gol del triunfo en los minutos finales, Alberto Flores salvó con el pie una ocasión clarísima en las botas de Héctor Martínez (95'). La actuación del guardameta habitual con el primer equipo fue providencial para los suyos en esa jugada. Como también lo había sido en un mano a mano con Cristóbal Moreno, antiguo futbolista de la cantera nervionense, al que le sacó un balón increíble cuando buscaba driblarlo para marcar a puerta vacía en el minuto 29.

Esa jugada llegaba minutos después de que Álex Costa hubiera perdido una opción clarísima para haber empatado. El delantero que llegara desde la Ponferradina fue derribado dentro del área y en el minuto 20 tenía todo a favor para haber igualado el gol inicial de Álex Camacho. El propio Álex Costa cogió el balón para tratar de transformar el máximo castigo, pero lo que se encontró fue una estirada de Fran Martínez para parar el lanzamiento.

El Sevilla Atlético había perdido la oportunidad de colocar las tablas de nuevo, pero los hombres de Luci siguieron insistiendo hasta que en un córner poco después de reanudarse la segunda mitad el balón le caía a Castrín en un córner para que el gallego rematase a la red con su pierna izquierda.

El Sevilla Atlético había sido capaz de igualar, pues, ese golpe inicial en la jugada de Álex Camacho por la banda izquierda del Juventud Torremolinos y desde ahí se produjeron llegadas para uno y otro lado. Los dos equipos querían los tres puntos y hubo llegadas para los dos equipos en el tiempo de prolongación. Los locales lo buscaron en varios saques de esquina, uno de ellos rematado por Íker Muñoz en una situación ventajosa, pero la opción más clara fue la llegada de Héctor Martínez en el minuto 95. Alberto Flores salvó a los suyos de la derrota al sacar la pierna izquierda con acierto.