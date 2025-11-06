Jesús Galván, al Mirandés tras dejar el Sevilla Atlético; Luci, entrenador del filial

Cambio radical en el banquillo del Sevilla Atlético en un momento de incertidumbre. Con el filial clasificado como decimoctavo del Grupo II de Primera RFEF, es decir, en puestos de descenso directo tras las primeras diez jornadas, Jesús Galván ha decidido aceptar la oportunidad que le brinda el Mirandés en Segunda División. El Sevilla, aunque aún no es oficial, está tramitando la rescisión de su contrato.

En su lugar llegará al banquillo del primer filial Luci, ayudante de Joaquín Caparrós en distintas etapas y que se encontraba sin equipo desde que estuviera como asistente en el del Sevilla al final de la temporada pasada, desde la destitución de García Pimienta.

Luci, junto a Caparrós, en un entrenamiento del Sevilla años atrás. / Víctor Rodríguez

Luciano Martín Toscano (Lepe, 17-08-1972), Luci, ha estado siempre vinculado a Caparrós, al que se unió como ayudante desde que el utrerano se hiciera con el banquillo del Deportivo de la Coruña en la temporada 2005-06, justo la posterior a la salida de éste del Sevilla.

Luci fue jugador del Sevilla Atlético antes de fichar por el Recreativo de Huelva, donde ya conoció a Caparrós antes de su fichaje por el club de Nervión. En Huelva nació su gran vínculo profesional y amistoso.

En la temporada 2018-19, con Caparrós como director de fútbol del Sevilla, Luci fue nombrado entrenador del Sevilla Atlético en el Grupo IV de Segunda División B. Quedó en décima posición después de 13 victorias, 9 empates y 16 derrotas en los 38 partidos de la fase regular.

Ahora tendrá la misión de enderezar el rumbo de un filial que ha ganado dos partidos, al Betis Deportivo y al Hércules, en las diez primeras jornadas. Cuatro empates y cuatro derrotas completan el bagaje de un filial que había perdido solamente uno de los últimos cinco encuentros, en Teruel, y trataba de levantar cabeza.

En cuanto a Galván, relevará en el banquillo del equipo castellano a Fran Justo, que fue destituido el pasado fin de semana por los malos resultados del Mirandés. El equipo de Miranda de Ebro es penúltimo clasificado en la Segunda División después de haber logrado sólo dos triunfos en doce jornadas disputadas.