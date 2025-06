Antonio Serradilla y una posible vuelta a los Hispanos: “Es un objetivo que tengo entre ceja y ceja”

Antonio Serradilla Cuenca (10-01-1999) se proclamó campeón de Europa esta temporada. El jugador, que comenzó su andadura en el BM Montequinto, sufrió un duro revés en 2021, cuando tuvieron que extirparle un ojo, lo que puso en duda su continuidad en la élite. Sin embargo, no se rindió y gracias a su trabajo y lucha, cuatro años después llegó a la Final For, en la que logró alzarse con la Champions en su despedida con el Magdeburgo. Ahora, tras cumplir un sueño, cambiará de aires, continuará en Alemania, pero jugará en el Stuttgart, en el que busca tener protagonismo también en ataque y se marca como objetivo volver a ser internacional con la selección española.

–Lo primero de todo, felicitarle por este logro. ¿cómo se siente?

–Muchas gracias. Ahora mismo estoy viviendo en una nube. La verdad, estoy muy contento por haber conseguido este trofeo, por todas las felicitaciones que estoy recibiendo estos días y por las entrevistas que me están pidiendo…

–¿Le ha costado asimilar que ya es campeón de Europa?

–Después de todo lo que se ha vivido, empiezo a ser consciente de lo que hemos logrado. Todo lo que se ha montado en Magdeburgo, con 10.000 personas y las muestras de cariño recibidas me está ayudando a darme cuenta de la magnitud de lo conseguido.

–¿Qué se le pasó por la cabeza cuando el árbitro pitó el final del partido?

–Una sensación de haber cumplido un sueño. Algo con lo que soñaba desde hace años y que por fin se hizo realidad. Sentí una satisfacción enorme y pensé: "Ostras, he logrado lo más grande que se puede conseguir como jugador a nivel de club". Es algo increíble esto.

–¿Qué representa este título en su carrera profesional?

–Ahora mismo lo representa todo. Fue el día más feliz de mi carrera en el balonmano. Ya dije que el día de mi despedida en el último partido en casa, en Magdeburgo, fue el más especial como jugador. Pero esto sinceramente ha pasado a ser el día más feliz de todos, fue muy muy especial.

–En Diario de Sevilla nos comentó antes de la Final Four que iba a ser un fin de semana especial, rodeado de su familia, amigos y pareja. ¿Tenía alguna intuición de que podía terminar siendo campeón de Europa?

–Sabía que era posible y quería creerlo de verdad, pero también era consciente de que no iba a ser nada fácil. Algo dentro de mí me decía que iba a costar mucho, pero al final se logró.

Antonio Serradilla en el balcón de Magdeburgo durante la celebración / A. S.

–¿A quién le dedicó el título?

–La verdad, que a nadie. Me lo dedicó a mí mismo, por todo lo que he vivido y lo que he logrado que ha sido muy duro y este título es una recompensa personal a todo el trabajo. Es una satisfacción enorme.

–Después de todo lo que ha pasado, los malos momentos, el trabajo y la lucha para superar los obstáculos.. ¿cree que la vida le debía una?

–No pienso realmente que me lo debiese. Pero cuando uno pone todo de su parte, trabaja mucho, cuida su alimentación, entrena duro… Al final, la recompensa llega y eso es lo que ha pasado. Estoy muy contento por ello.

–En su último partido con la camiseta del Magdeburgo fue expulsado. ¿Cree que fue un final agridulce por no poder ayudar a sus compañeros o lo considera secundario?

–En su momento no lo pensé demasiado, aunque sí fue duro porque estaba ayudando al equipo y no podía hacerlo ya y pensé que podían necesitarme. Pero el compañero que me sustituyó lo hizo muy bien y al final todo salió bien. Pero si es algo que pasa a ser secundario al final del todo.

–Sobre esa expulsión y las dos exclusiones de dos minutos que recibió en semifinales contra el Barça, ¿cree que los árbitros pusieron el listón demasiado bajo?

–Un poco, sí.., especialmente en los contactos, no permitieron mucho. Creo que se revisó demasiado el vídeo arbitraje. Está bien que se use, pero en mi opinión no se debe usar tanto la máquina para eso están los árbitros que entienden la situación y creo que hay que darle una vuelta a eso.

–¿Cómo vivió el duelo con Gidsel en la final? ¿Fue muy difícil pararlo?

–Pues es complicado, en los últimos años Gidsel está dominando el mundo. Pero creo que lo controlamos bien y personalmente me sentí a gusto defendiéndolo. Es cierto que en el primer partido, contra el Barça, me costó más con ciertos jugadores, pero en la final lo hicimos bien, lo controlamos y creo que esa fue una de las claves del triunfo.

"Voy a Stuttgart para tener un papel importante tanto en defensa como en ataque”

–Llegaban en un gran momento, pero ¿qué cree que marcó la diferencia en la Final Four? Porque contra el Barça les tocó sufrir hasta el último segundo y la final estuvo abierta hasta los últimos minutos

–Lo dije antes de comenzar que llegábamos a la Final Four en el mejor momento, llevábamos sin perder desde marzo y eso nos daba mucha confianza. Contra el Barça podríamos haber perdido perfectamente, pero ante Berlín le pasamos por encima y ganamos con bastante claridad.

–Muchos aficionados pidieron en redes sociales su regreso a la selección española después de su gran actuación en la Final Four. ¿Le gustaría volver? ¿Es un objetivo?

–Claro que sí. Es un objetivo que tengo entre ceja y ceja y creo que, más tarde o más temprano, llegará y espero lograrlo.

Sergey Hernández y Antonio Serradilla tras ser campeones de Europa / A. S.

–¿Cómo fue la celebración en Magdeburgo con la afición?

–El club se portó super bien, nos pusieron un autobús de dos pisos y dimos vueltas por la ciudad. Más de 10.000 personas nos esperaron en el ayuntamiento, fue una celebración enorme y hablamos desde el balcón para los aficionados, nos sacamos fotos… Es algo que nunca se me olvidará. Y que se jugará una final en Alemania, entre dos equipos alemanes con esa rivalidad, lo hizo aún más especial.

–Y ahora, tras el descanso, llega Stuttgart. ¿Cuál es su objetivo a corto plazo en esta nueva etapa?

–Ahora toca descansar y después volver al trabajo en esta nueva etapa con el Stuttgart. Me gustaría tener un papel importante tanto en defensa y también en ataque y ésa es una de las razones por la que me voy allí.