Arranca la XIII Liga Educa, el fútbol en el que los valores están "por encima del resultado"

El debut en Triana del CD Triana Ar-Rabad Alevín 1º Año, primer partido oficial de la temporada 2025 de la Liga Educa.

El balón vuelve a rodar este fin de semana en una de las competiciones más especiales del fútbol formativo andaluz. La Liga Educa, conocida también como Education Football League, da el pistoletazo de salida a su 13ª temporada, reafirmando su lema de siempre: diversión, buen ambiente y formación.

Nacida en 2013 de la unión de varias escuelas con una visión común, la Liga Educa surgió con el propósito de poner la educación y los valores por encima del resultado. Aquí el fútbol es mucho más que un deporte: es una herramienta educativa, un vehículo de amistad, respeto, compañerismo y crecimiento personal.

Lejos de la presión de las competiciones tradicionales, esta liga apuesta por un modelo formativo en el que los jóvenes aprenden jugando. Más de 70 árbitros-educadores serán los encargados de dirigir los encuentros, guiando a los jugadores no solo en las reglas del juego, sino también en la convivencia y el respeto dentro y fuera del campo.

“Queremos que el fútbol sea un instrumento para formar personas, no sólo deportistas”, explican desde la organización. “El compañerismo, la colaboración y el respeto son nuestros auténticos trofeos”.

26 ligas, 280 equipos y más de 70 escuelas participantes

En esta edición participarán 280 equipos pertenecientes a 70 escuelas, que competirán en 26 ligas diferentes repartidas por la provincia de Sevilla y algunos municipios de Huelva, como Escacena o Chucena.

Las categorías abarcan desde los más pequeños, Minis, hasta los Cadetes, con modalidades F7 y F11, y dos ligas exclusivas para el fútbol femenino: Alevín Femenino e Infantil Femenino. Las categorías más tempranas se dividen por edades para garantizar la igualdad de oportunidades y el disfrute de todos los participantes.

En total, se disputarán más de 140 partidos cada fin de semana, llenando de vida, risas y buen ambiente los campos de fútbol base de toda la región.

Una inauguración por todo lo alto

La temporada 2025-2026 se inauguró oficialmente el jueves 9 de octubre con cuatro partidos adelantados, el primero de ellos en el emblemático campo de El Charco de La Pava (Triana), donde el CD Triana Ar-Rabad Alevín de 1º año disputó el honor de abrir la competición a las 16:20 horas.

A continuación, se celebraron encuentros en los campos del CD Mairena (Mairena del Alcor), CF Comarca Los Alcores (El Viso del Alcor) y el Club Náutico Sevilla, dando el pistoletazo de salida a una temporada que promete aprendizajes y muchas emociones.

La Liga Educa se prolongará hasta el 16 de mayo, fecha en la que tendrá lugar el esperado Evento Fin de Liga, una auténtica fiesta del fútbol. Antes, los equipos también tendrán la oportunidad de competir en la Copa Educa, otro de los grandes atractivos de la temporada.

Con esta nueva edición, la Liga Educa reafirma su compromiso con un modelo de fútbol formativo asequible para las familias, centrado en las personas y en los valores, demostrando que, efectivamente, esta es una liga distinta.