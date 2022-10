El adiós al atletismo del campeón sevillano Kevin López

La XXXIV Milla Urbana de Jaén fue el miércoles 12 de octubre el escenario ideal para el adiós al atletismo del atleta sevillano Kevin López. El propio deportista loreño publicaba en su cuenta de twitter el resumen de un día muy emotivo para él después de haber conseguido a lo largo de su carrera un total de 13 títulos nacionales a lo largo de su carrera profesional.

Kevin López resumen a lo largo de tres tuits sus sensaciones durante ese adiós al atletismo en la prueba de Jaén. En el primero de ellos realiza su agradecimiento a los grandes atletas que le rindieron el homenaje al final de la carrera. "Nunca imagine cómo sería mi despedida, de haberlo hecho, no hubiera sido tan genial como lo de hoy. Vivirlo con la gente que me ha acompañado y que me he encontrado en este maravilloso camino ha sido increíble", apuntaba el atleta loreño.

Nunca imagine como sería mi despedida, de haberlo hecho, no hubiera sido tan genial como lo de hoy.Vivirlo con la gente que me ha acompañado y que me he encontrado en este maravilloso camino ha sido increíble. pic.twitter.com/RorJTqOBxu — Kevin López Yerga (@kevinlopezyerga) October 12, 2022

Posteriormente, el atleta, conocido como 'Piescalientes' por su brillante trayectoria en el mediofondo español, particularmente en la prueba de 800 metros pero también en los 1.500 con el paso de los años, pone otros dos tuits, uno de ellos ilustrado con una foto a hombro de uno de sus compañeros mientras el resto lo aplaude en su adiós.

Me voy sintiéndome afortunado y notando el calor y cariño de mis compañeros. Que sepáis que es mutuo y que, aunque os visitaré muchas veces al otro lado de la barrera, echaré mucho de menos los momentos de “atleta” con vosotros. pic.twitter.com/oKyyjrHurg — Kevin López Yerga (@kevinlopezyerga) October 12, 2022

Por último, el atleta sevillano realiza un particular agradecimiento a Juan Pineda y su empresa, Pineda Sport, por haberle regalado el día de esa despedida en la Milla Urbana Internacional de Otoño Manuel Pancorbo. El ex atleta y habitual comentarista televisivo Juan Carlos Higuero también publicaba un emotivo vídeo en el que se recogían los últimos momentos de Kevin López como atleta profesional.

El último baile de @kevinlopezyerga en la élite del atletismo. 🎥 Milla de Jaén, 12 de octubre 2022. pic.twitter.com/FHIi3yxdUn — Juan Carlos Higuero (@Higuero_JC) October 13, 2022

El atleta sevillano fue undécimo en la Milla de Jaén con un tiempo de 4 minutos y 23 segundos. La prueba fue ganada por Ignacio Fontes con 4:16 después de un gran duelo final con Mohamed Katir (4:17). El actual dominador del 800 español, Mariano García, campeón de Europa al aire libre y del mundo en pista cubierta, fue noveno con 4:22 mientras que detrás de Kevin López entraba el atleta de Castilleja Gonzalo García (4:23), sexto en la final del 1.500 del último Campeonato de Europa en Múnich.

Kevin López había anunciado su adiós al atletismo a través de un comunicado que hizo oficial el pasado 1 de agosto. A sus 32 años, el atleta nacido en Lora del Río apuntaba que le ponía fin a una trayectoria de 13 años como profesional con esta frase. "El amor por el atletismo profesional se rompió de tanto usarlo".

Una pubalgia le había impedido estar presente en sus últimos Juegos Olímpicos en Tokio y a partir de ahí ya comenzó a sopesar la opción de abandonar la competición.

Nos ha ayudado y enseñado más que ninguno. Gracias por todo capitán❤️ https://t.co/gNThKLYINS — Gonzalo García (@GonzaloSnow) October 13, 2022

Durante su trayectoria profesional, Kevin López consiguió el título nacional en seis ocasiones al aire libre en su distancia de los 800 metros entre 2010 y 2017. Asimismo, en pista cubierta, también se proclamaba campeón de España en la misma prueba en otras cinco ocasiones desde 2012 a 2016. En 2019 y 2020, se alzó con el título nacional al aire libre en la prueba de 1.500 metros, consiguiendo así los 13 títulos profesionales.

Llega el final de una carrera de éxitos en los 800 metros, habiendo conseguido también un primer puesto en el campeonato europeo juvenil (Novi Sad, Serbia. 2009), un tercer puesto en el campeonato europeo en pista cubierta (París, Francia) y en el campeonato europeo sub 23 (Ostrava, República Checa) en 2011 y un segundo puesto en el campeonato europeo en pista cubierta (Gotemburgo, Suecia), en 2013.

Además, el gran mediofondista loreño llegó a participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.