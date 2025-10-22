El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca distingue a José Antonio Rueda como Joven del Año 2025

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca ha aprobado por unanimidad, en sesión extraordinaria celebrada este miércoles 22 de octubre, la concesión del Galardón Joven del Año 2025 al piloto de moto local José Antonio Rueda, en reconocimiento a su brillante trayectoria deportiva y a su reciente proclamación como campeón del mundo de Moto3, hito histórico que lo convierte en el primer andaluz en conseguir un título mundial en motociclismo. Una propuesta que partía de la Delegación Municipal de Juventud.

El acto de entrega oficial del galardón tendrá lugar el próximo 30 de octubre a las 17:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en un evento abierto a toda la ciudadanía que busca rendir homenaje al joven deportista. Como ya es tradición, Rueda será también obsequiado por la Asociación de Productores de Tomate de Los Palacios con su peso del reconocido "bombón colorao".

Con tan sólo 19 años, José Antonio Rueda Ruiz, natural de la pedanía de Los Chapatales, ha firmado una temporada histórica al convertirse, el pasado 5 de octubre en Indonesia, en el primer piloto andaluz en conquistar un título mundial en motociclismo, con diez victorias hasta la fecha y una demostración de talento y madurez en cada circuito.

José Antonio Rueda, cuando fue campeón de España de Minivelocidad en 2013. / M. G.

Desde muy pequeño apuntaba maneras: a los ocho años ya era campeón de España de Minivelocidad, y a los once conquistó tanto el campeonato andaluz como el nacional de Minimotos. Su evolución lo llevó a competir en categorías como Moto4 y la European Talent Cup, y en 2022 se convirtió en el único piloto de la historia en ganar el FIM JuniorGP y la Red Bull Rookies Cup en una misma temporada. La próxima temporada Rueda competirá en Moto2.

Durante el pleno, el alcalde Juan Manuel Valle subrayó la importancia del reconocimiento a un joven que ha demostrado no sólo talento deportivo, sino también valores como el esfuerzo, la constancia y la humildad propios de la juventud palaciega. El regidor recordó cómo el propio Rueda, siendo un niño, ya manifestaba con claridad su sueño: "Voy a ser campeón del mundo de motociclismo", una declaración convertida en realidad.

“Lo que ha logrado José Antonio no es fácil. Es el primer andaluz en conquistar un Mundial de motociclismo, viniendo de una familia humilde, trabajadora, que ha apostado por su sueño desde el primer momento. Su historia es un ejemplo de superación para todos nuestros jóvenes”, destacó el alcalde durante su intervención.

José Antonio Rueda, cuando ya fue campeón en categorías inferiores en 2022. / M. G.

La jornada del próximo 30 de octubre incluirá dos actos: primero, la entrega institucional del galardón en el Salón de Plenos, y posteriormente, un recibimiento multitudinario en la Plaza de Andalucía, con saluda desde el balcón del Ayuntamiento y photocall con vecinos y vecinas, quienes podrán mostrarle su cariño y admiración al campeón.

Rueda se une así a la lista de jóvenes destacados que han recibido este galardón en disciplinas como la música, la ciencia, el flamenco, la moda o el cine, y sigue los pasos de otros grandes deportistas palaciegos como Jesús Navas, Fabián Ruiz o Gavi, que también han llevado con orgullo el nombre de su pueblo Los Palacios y Villafranca, por todo el mundo.