José Antonio Rueda, el nuevo campeón de Los Palacios

José Antonio Rueda Ruiz (Los Palacios y Villafranca, 29 de octubre de 2005) ya es historia del deporte andaluz. A punto de cumplir 20 años, el palaciego se ha convertido en el primer piloto andaluz y sevillano en proclamarse campeón del mundo de motociclismo. Nueve victorias, once poles y un dominio absoluto resumen un 2025 que ha bordado de principio a fin. El palaciego no sólo ha ganado, sino que ha convencido, mostrando una madurez impropia de su edad y una constancia que lo sitúan como uno de los nombres a tener en cuenta en el motociclismo, el futuro será quien decida si marcará una época o no.

Su relación con las dos ruedas comenzó desde muy pequeño. Cuando apenas tenía ocho años ya mostró un talento precoz, proclamándose campeón de España y de Andalucía de minimotos, títulos que revalidó al año siguiente. Dos temporadas más tarde, fue campeón de España en Moto4, y su progresión siguió en la European Talent Cup. En 2022 firmó un hito histórico: fue el primer piloto en ganar el mismo año el FIM JuniorGP y la Red Bull Rookies Cup. Aquel doblete lo señaló como una de las grandes promesas del motociclismo español.

Sus éxitos le abrieron de par en par las puertas del Mundial. En 2021 debutó de forma puntual con el equipo Gresini, sustituyendo a Gabriel Rodrigo en el Gran Premio de Valencia, aunque no pudo terminar la carrera. Ya en 2023 completó su primera temporada completa con el Red Bull KTM Ajo, su actual equipo, cerrando el año con un meritorio noveno puesto en la general. En su segundo curso, tras una campaña de aprendizaje, alcanzó su primera victoria mundialista el 1 de septiembre de 2024 en Aragón, y además lo hizo entrando en la historia como el ganador número 400 del campeonato del mundo.

En 2025 no ha tenido rival. Comenzó ganando en Tailandia y se subió al podio en las tres primeras citas del calendario. Sufrió un contratiempo en Qatar en el que le rompió el motor a dos vueltas del final cuando estaba luchando por la victoria, sin embargo eso no le frenó, al revés fue un plus respondió como lo hacen los grandes: con tres victorias consecutivas (Jerez, Gran Bretaña y Francia). Especialmente emotiva fue la de Jerez, porque ganó en casa, con su gente y donde se convirtió en el primer piloto andaluz que gana “en casa” en Moto3, celebrándolo en la grada de Nieto-Peluqui, cumpliendo un sueño.

Templanza en las últimas vueltas

Rueda se caracteriza por su templanza en las últimas vueltas, un rasgo que lo distingue en las siempre caóticas carreras de Moto3, que se deciden en los últimos giros. Es el piloto que todos temen cuando aparece en el grupo delantero: calculador, paciente y con un instinto ganador innato. Lo demostró en San Marino, donde le arrebató la victoria en la última curva a Máximo Quiles, o en Le Mans en el que fue más listo de la clase aprovechando el duelo de dos rivales para llevarse el triunfo en el último giro. Mención aparte merece su gesta en Silverstone, cuando partió último en la parrilla y remontó 25 posiciones para ganar, algo que sólo dos pilotos habían logrado antes en la categoría.

Algo tímido ante las cámaras y poco hablador ante los micrófonos, pero con un descaro natural encima de la moto, Rueda combina la humildad del piloto trabajador con el hambre del campeón. Su filosofía de ir “paso a paso” cada fin de semana lo ha llevado a cumplir otro de sus grandes objetivos: dar el salto a Moto2 en 2026, premio merecido a una progresión impecable.

Nacido en Los Palacios y Villafranca, Rueda es ya un nuevo orgullo de su tierra. El municipio sevillano suma así otro diamante y se suma a Jesús Navas, Fabián Ruiz o Gavi, aunque en este caso la historia acaba de empezar.

José Antonio Rueda hace historia como hizo su ídolo Marc Márquez hace una semana o Jorge Lorenzo, de quien heredó el número 99. Dos leyendas del motociclismo a la que aspira a convertirse el palaciego. Cuando se retire el ilerdense seguirá habiendo futuro en el motociclismo español y podría ser con sabor andaluz y sevillano.