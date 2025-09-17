José Antonio Rueda renueva dos campañas con Red Bull KTM Ajo y en el 2026 correrá en Moto2

El piloto español de 19 años José Antonio Rueda, actual líder del Campeonato del Mundo de Moto3, ha renovado dos temporadas con el equipo Red Bull KTM Ajo y en el 2026 dará el salto a Moto2 formando dupla con el neerlandés Collin Veijer, según se ha hecho oficial en un comunicado.

Rueda, que disputa su tercera temporada en la categoría, ha ganado este curso ocho carreras, firmando once podios y logrando cuatro poles en dieciséis grandes premios, lo que le ha permitido acumular un total de 295 puntos, setenta y ocho más que el segundo clasificado, su compatriota Ángel Piqueras.

"Es un equipo del que siempre soñé formar parte y quiero seguir cumpliendo mis otros sueños con ellos. Espero que podamos disfrutar de muchos más años juntos. Sé que Moto2 es una categoría muy difícil y que será duro, pero estamos listos para dar el 100%, aprender mucho y disfrutar de cada momento", señaló Rueda.

"Estamos muy contentos de haber firmado con José Antonio y de continuar este proyecto con él que iniciamos hace tres años. Creo que es uno de los pilotos con más potencial para los próximos años en Moto2, así que estamos muy ilusionados de tenerlo nuevamente con nosotros. También estamos felices de continuar este proyecto con Collin para el próximo año, ha ido evolucionando muy positivamente en esta última parte del año, así que el objetivo para 2026 es seguir con este proceso y acercarnos al Top 5 y a las posiciones de podio", manifestó Niklas Ajo, el manager del equipo.

De esta manera, el español continúa progresando dentro de la estructura después de formarse en la Red Bull Rookies Cup, de la que se proclamó campeón en el 2022 compitiendo por el título con quien será su compañero. Además, ese mismo año se fue vencedor del título de Junior GP.