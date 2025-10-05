José Antonio Rueda se convierte en el vigésimo sexto campeón del mundo español

José Antonio Rueda se ha convertido con su victoria en el Gran Premio de Indonesia de Moto3, que se ha disputado en el circuito de Mandalika, en el vigésimo sexto campeón del mundo español.

Rueda suma el sexagésimo segundo título mundial del motociclismo español y el noveno en la categoría de Moto3, con lo que se une a los logrados anteriormente en esta categoría por Maverick Viñales (2013), Alex Márquez (2014), Joan Mir (2017), Jorge Martín (2018), Albert Arenas (2020), Pedro Acosta (2021), Izan Guevara (2022) y Jaume Masiá (2023).

Antes, en el Gran Premio de Japón disputado una semana antes de Indonesia, Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) logró el sexagésimo primero título mundial del motociclismo español.

Para José Antonio Rueda es el primer título mundial de su palmarés deportivo, mientras que Marc Márquez sumó el noveno, el primero de ellos, en 2010, en la categoría de 125 c.c., el segundo en 2012 en Moto2 y los siete restantes, con los que iguala a un ídolo mundial como el italiano Valentino Rossi en la categoría de MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025).

Antes de José Antonio Rueda y Marc Márquez, en 2024, Jorge Martín logró idéntico hito deportivo en Barcelona, en el Gran Premio Solidaridad que se tuvo que organizar en ese escenario con urgencia por culpa de la DANA que asoló Valencia y el circuito de Cheste.

Martín acumula dos títulos mundiales, pues fue campeón del mundo de Moto3 en 2018 y MotoGP en 2024, la categoría reina del motociclismo mundial, que lo convirtió en el quinto español que lo consigue tras Alex Crivillé, el primero de la historia en los 500 c.c., seguido por Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Joan Mir.

El valenciano Jaume Masiá (Honda) fue en 2023 el vigésimo quinto campeón del mundo de motociclismo español y último de Moto3 hasta la llegada de José Antonio Rueda, en el que era el quincuagésimo noveno título mundial y segundo de la temporada 2023, tras proclamarse campeón del mundo de Moto2 en Malasia su compatriota Pedro Acosta (Kalex), en la actualidad en la categoría de MotoGP.

El piloto más laureado del motociclismo español continúa siendo el fallecido Ángel Nieto, quien suma 12+1 títulos, siete en la categoría de 125 c.c. y seis en la de 50 c.c., con Marc Márquez tras él, con nueve títulos mundiales.

En 2022 se incorporó a la lista de campeones españoles, como el vigésimo cuarto de la relación, Augusto Fernández (Kalex), campeón del mundo de Moto2, que relevó en la tabla, en Australia, al mallorquín Izan Guevara (GasGas), quien consiguió el título de Moto3, sucediendo a Pedro Acosta, campeón del mundo en su primer año, en 2021, hito deportivo sólo conseguido anteriormente por el italiano Loris Capirossi (Honda), en 1990.

La categoría de Moto3, la más pequeña del campeonato del mundo, es la más laureada del motociclismo español, al igual que sucediera anteriormente con las motos de dos tiempos en las categorías de 50 c.c., 80 c.c. o 125 c.c.

Hay un total de catorce pilotos con un título mundial, siete con dos, y otros cinco con más de dos galardones del orbe.

Ángel Nieto es el piloto más laureado, tras él se encuentra Marc Márquez con nueve, Jorge Lorenzo con cinco, Jorge Martínez "Aspar", es el siguiente con cuatro títulos mundiales, y con dos títulos mundiales se encuentran Alex Crivillé, Alfonso "Sito" Pons, Ricardo Tormo, Alex Márquez, Joan Mir, Pedro Acosta y Jorge Martín.

La lista de los veintiséis campeones del mundo españoles y los 62 títulos mundiales, es la siguiente:

.1. Ángel Nieto 13 (12+1) 50 c.c. (1969-1970-1972-1975-1976-1977)/125 c.c. (1971-1972-1979-1981-1982-1983-1984)

.2. Marc Márquez 9 125 c.c. (2010)/Moto2 (2012)/MotoGP (2013-2014-2016-2017-2018-2019-2025)

.3. Jorge Lorenzo 5 250 c.c. (2006-2007)/MotoGP (2010-2012-2015)

.4. Jorge Martínez "Aspar" 4 80 c.c. (1986-1987-1988)/125 c.c. (1988)

.5. Dani Pedrosa 3 125 c.c. (2003)/250 c.c. (2004-2005)

.6. Ricardo Tormo 2 50 c.c. (1978-1981)

.7. Sito Pons 2 250 c.c. (1988-1989)

.8. Alex Crivillé 2 125 c.c. (1989)/500 c.c. (1999)

.9. Alex Márquez 2 Moto3 (2014) y Moto2 (2019)

10. Joan Mir 2 Moto3 (2017) y MotoGP (2020)

11. Pedro Acosta 2 Moto3 (2021), 1 Moto2 (2023)

12. Jorge Martín 2 Moto3 (2018) y MotoGP (2024)

13. Manuel Herreros 1 80 c.c. (1989)

14. Emilio Alzamora 1 125 c.c. (1999)

15. Álvaro Bautista 1 125 c.c. (2006)

16. Julián Simón 1 125 c.c. (2009)

17. Toni Elías 1 Moto2 (2010)

18. Nicolás Terol 1 125 c.c. (2011)

19. Pol Espargaró 1 Moto2 (2013)

20. Maverick Viñales 1 Moto3 (2013)

21. Tito Rabat 1 Moto2 (2014)

22. Albert Arenas 1 Moto3 (2020)

23. Izan Guevara 1 Moto3 (2022)

24. Augusto Fernández 1 Moto2 (2022)

25. Jaume Masiá 1 Moto3 (2023)

26. José Antonio Rueda 1 Moto3 (2025).