El palaciego José Antonio Rueda ya es campeón del mundo de Moto3

José Antonio Rueda celebra el título de campeón del mundo con su familia y sus amigos en Mandalika.

El palaciego José Antonio Rueda (KTM) se ha adjudicado matemáticamente el título mundial al vencer el Gran Premio de Indonesia de Moto3 que se ha disputado en el circuito de Mandalika y que tuvo un final muy accidentado que obligó a mostrar bandera roja a Dirección de Carrera.

Rueda estaba disputando la victoria de una carrera que lideraba cuando sus compatriotas Adrián Fernández (Honda) y David Muñoz (KTM) se tocaron, lo que hizo que éste último cayera de manera violenta y fuese la causa de la bandera roja, que además supuso una sanción de doble 'vuelta larga' a Fernández y la pérdida del podio para Máximo Quiles (KTM), que por entonces no había cumplido con la 'vuelta larga' que se le impuso.

Así, con la victoria de José Antonio Rueda, acabaron junto a él en el podio los italianos Luca Lunetta (Honda) y Guido Pini (KTM), que se lo 'encontró' por las sanciones a sus rivales.

Y fue el brenero David Muñoz (KTM) quien realizó una salida perfecta, pero en la frenada de final de recta fue Álvaro Carpe (KTM) el primero en afrontarla, mientras que el autor de la 'pole position' Adrián Fernández (Honda) se quedó algo clavado y se vio relegado a la cuarta plaza, aunque recuperó un puesto al superar a Máximo Quiles (KTM) en las primeras curvas del trazado indonesio.

Salida conservadora

Como Adrián Fernández, tampoco hizo una buena salida el líder del Mundial, José Antonio Rueda (KTM), que en el giro inicial cayó hasta la decimotercera posición, mientras que su rival más directo en la lucha por el título, Ángel Piqueras (KTM), hizo todo lo contrario, pasó de la undécima posición en la salida a la sexta.

Durante la segunda vuelta Adrián Fernández ya era líder de la carrera y José Antonio Rueda, sin perder los nervios, había recuperado tres posiciones y se encontraba en la cola del grupo de cabeza.

David Muñoz, en ese grupo de cabeza, tuvo que cortar momentáneamente para poner la leva del mando de freno delantero en su sitio tras su encontronazo con Adrián Fernández, que defendió con uñas y dientes el liderato de la carrera de los ataques de Máximo Quiles, David Almansa, Ángel Piqueras y hasta diez pilotos que formaban el grupo principal.

Ese grupo de diez pilotos, encabezado por Adrián Fernández y cerrado por José Antonio Rueda, contaba ya con más de un segundo de ventaja sobre el grupo perseguidor, encabezado por el italiano Luca Lunetta (Honda).

Al comienzo de la quinta vuelta golpe de efecto en el grupo de cabeza, pues Ángel Piqueras entró colado en la curva uno y al tener que abrirse perdió varias posiciones, quedando justo por delante de su rival Rueda, que no tardó demasiado en superarlo antes de completarse ese giro, en el que se fue por los suelos el australiano Joel Kelso (KTM).

Superando rivales poco a poco

Sin prisa pero sin pausa el líder del Mundial fue superando rivales para ascender hasta la séptima posición, con el australiano Jakob Roulstone (KTM) y Ángel Piqueras tras él, pero recuperando terreno al quinteto que había logrado unos metros de ventaja.

Máximo Quiles, Adrián Fernández, David Muñoz, David Almansa y Álvaro Carpe formaban el quinteto de cabeza al que se unió José Antonio Rueda, en tanto que Ángel Piqueras se quedó algo descolgado en la octava posición cuando se completaba el octavo giro de una carrera prevista a veinte.

Al comienzo de la novena vuelta José Antonio Rueda superó sin demasiada oposición a su compañero de equipo Álvaro Carpe y poco después los dos David, Muñoz y Almansa, para colocarse tercero.

Por delante del líder del Mundial sólo estaban Adrián Fernández y Máximo Quiles, mientras que Ángel Piqueras no pasaba por su mejor momento y perdía dos posiciones para ser décimo en la misma vuelta.

Un adelantamiento magistral

En esa misma vuelta, en la décima, Rueda superó a Quiles para ponerse tras la estela de Adrián Fernández, que tenía unos metros de ventaja, con Piqueras a un segundo y medio de la cabeza, y Quiles 'atosigando' tras el rebufo de su moto.

Adrián Fernández se mantuvo firme al frente de la carrera de Moto3 hasta que en la decimotercera vuelta decidió pasar al ataque José Antonio Rueda, mientras Máximo Quiles y Adrián Fernández optaban por una trayectoria muy distinta para intentar adelantar a Rueda.

El líder del Mundial protagonizó una acción magistral y por en medio de sus rivales continuó como líder de la carrera, entonces con David Muñoz en la segunda posición.

En la decimosexta vuelta David Almansa se intentó meter por el interior del trazado, pero la moto no aguantó la inclinación del momento y se fue por los suelos, 'llevándose puesto' al japonés Taiyo Furusato (Honda) y el español Álvaro Carpe, lo que provocó un corte que iba a ser definitivo en el grupo de cabeza.

Máximo Quiles fue el siguiente protagonista al ser penalizado con una 'vuelta larga', como también Ángel Piqueras, por cortar ambos el trazado en la curva nueve, lo que suponía un 'balón de oxígeno' para el líder del Mundial José Antonio Rueda, que poco a poco se iba distanciando de sus rivales al frente de la prueba.

Caída de David Muñoz

Piqueras fue el primero en cumplir con la sanción para volver a pista en la octava posición, pero ya muy lejos del sexteto de cabeza, mientras que Quiles lo hizo en la última de las tres vueltas en las que podía cumplirla y cuando otro de sus rivales, David Muñoz, se iba por los suelos en la curva doce.

A dos vueltas del final Adrián Fernández volvió a recuperar el liderato, por delante de José Antonio Rueda y con Máximo Quiles realizando la 'vuelta larga' para regresar a la misma en el quinto puesto, pero Dirección de Carrera mostró bandera roja tras el percance y ahí comenzaron las dudas de muchos pilotos sobre el resultado final.

Máximo Quiles había realizado ya la 'vuelta larga' de sanción y se fue directo al podio de la carrera, pero al cancelarse la carrera en ese giro, la vuelta buena era la anterior completa de todos los pilotos, lo que le quitaba el tercer puesto para entregárselo al italiano Guido Pini.

Otro italiano, Luca Lunetta, se vio beneficiado por la sanción de doble 'vuelta larga' que se le impuso a Adrián Fernández por tirar a David Muñoz, para concluir segundo.

Pero la carrera acababa con el piloto de Los Palacios y Villafranca como gran protagonista. José Antonio Rueda concluía como nuevo campeón del mundo de Moto3.