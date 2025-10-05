Las fotos del título mundial de José Antonio Rueda

José Antonio Rueda se ha proclamado campeón del mundo en el circuito de Mandalika tras conseguir en el Gran Premio de Indonesia su noveno triunfo de la temporada en Moto3. El piloto de Los Palacios y Villafranca, con 19 años todavía, pues cumplirá 20 a finales de octubre, ha protagonizado una temporada de ensueño con su KTM.