El Ayuntamiento y el Real Club Pineda crean el Concurso Hípico de Saltos “Ciudad de Sevilla”

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes, y el Real Club Pineda han creado la 1ª edición del Concurso Hípico de Saltos “Ciudad de Sevilla”, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre en el Real Club Pineda y coincidirá con el IX Campeonato de España de Veteranos de Saltos. La iniciativa nace con vocación de continuidad anual para consolidar a Sevilla como sede estable de grandes eventos ecuestres dentro del calendario nacional y reforzar la proyección de la ciudad como marca asociada a la excelencia deportiva.

La presentación ha tenido lugar este martes en la Torre del Oro en un acto encabezado por Silvia Pozo, delegada de Deportes y Promoción de Salud, junto a Ricardo Villena, gerente del Instituto Municipal de Deportes, y Rodrigo Molina, presidente del Real Club Pineda de Sevilla, sede organizadora del certamen.

El Real Club Pineda, hipódromo decano de Andalucía y referente en la organización de competiciones oficiales, actuará como sede organizadora del certamen. El Trofeo prevé la participación de 420 caballos y alrededor de 1.450 personas vinculadas a los equipos, con una repercusión económica estimada de 438.500 euros. La dotación en premios asciende a 28.000 euros y las pruebas oficiales serán de acceso libre para el público, facilitando la participación de la ciudadanía y la apertura del club a la ciudad.

Desde el Real Club Pineda, Rodrigo Molina destacó que el impulso institucional del Ayuntamiento, sumado a la capacidad técnica y organizativa del club, permite que el Concurso Hípico de Saltos “Ciudad de Sevilla” nazca ya con estructura para permanecer en el calendario, atraer binomios de todo el país y generar retorno deportivo, social y económico para la ciudad.

El programa deportivo comprende nueve pruebas oficiales distribuidas en tres jornadas: 2 pruebas de 1,20 metros, 1 prueba de 1,25 metros, 2 pruebas de 1,30 metros, 1 Pequeño Gran Premio de 1,35 metros, 2 pruebas de 1,40 metros y el Gran Premio Ciudad de Sevilla de 1,45 metros como punto culminante el domingo 9 de noviembre. Durante el certamen se rendirá homenaje al jinete olímpico Luis Astolfi, figura emblemática de la equitación española y estrechamente vinculada a la historia del Real Club Pineda, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y su legado.

El evento cuenta con el apoyo de entidades colaboradoras vinculadas al Campeonato de España de Veteranos como El Corte Inglés, Hotel Silken Al-Andalus Palace, Cruzcampo, Fundación Caja Rural del Sur, González Byass, Coca-Cola y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. La organización habilitará atención informativa para medios durante las jornadas de competición y difundirá material gráfico oficial al cierre de cada día. Los horarios detallados de las pruebas se publicarán en los canales del Real Club Pineda y se irán actualizando a lo largo del fin de semana.