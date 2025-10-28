El Ayuntamiento y el Real Club Pineda crean el Concurso Hípico de Saltos “Ciudad de Sevilla”

El nuevo CSN4 se suma a las grandes competiciones hípicas que acoge el club sevillano y coincidirá del 7 al 9 de noviembre con el IX Campeonato de España de Veteranos de Saltos

La prueba servirá para homenajear al jinete olímpico Luis Astolfi

Una imagen del acto de presentación del evento hípico de Pineda con la Torre del Oro detrás.
Una imagen del acto de presentación del evento hípico de Pineda con la Torre del Oro detrás.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes, y el Real Club Pineda han creado la 1ª edición del Concurso Hípico de Saltos “Ciudad de Sevilla”, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre en el Real Club Pineda y coincidirá con el IX Campeonato de España de Veteranos de Saltos. La iniciativa nace con vocación de continuidad anual para consolidar a Sevilla como sede estable de grandes eventos ecuestres dentro del calendario nacional y reforzar la proyección de la ciudad como marca asociada a la excelencia deportiva.

La presentación ha tenido lugar este martes en la Torre del Oro en un acto encabezado por Silvia Pozo, delegada de Deportes y Promoción de Salud, junto a Ricardo Villena, gerente del Instituto Municipal de Deportes, y Rodrigo Molina, presidente del Real Club Pineda de Sevilla, sede organizadora del certamen.

El Real Club Pineda, hipódromo decano de Andalucía y referente en la organización de competiciones oficiales, actuará como sede organizadora del certamen. El Trofeo prevé la participación de 420 caballos y alrededor de 1.450 personas vinculadas a los equipos, con una repercusión económica estimada de 438.500 euros. La dotación en premios asciende a 28.000 euros y las pruebas oficiales serán de acceso libre para el público, facilitando la participación de la ciudadanía y la apertura del club a la ciudad.

Desde el Real Club Pineda, Rodrigo Molina destacó que el impulso institucional del Ayuntamiento, sumado a la capacidad técnica y organizativa del club, permite que el Concurso Hípico de Saltos “Ciudad de Sevilla” nazca ya con estructura para permanecer en el calendario, atraer binomios de todo el país y generar retorno deportivo, social y económico para la ciudad.

El programa deportivo comprende nueve pruebas oficiales distribuidas en tres jornadas: 2 pruebas de 1,20 metros, 1 prueba de 1,25 metros, 2 pruebas de 1,30 metros, 1 Pequeño Gran Premio de 1,35 metros, 2 pruebas de 1,40 metros y el Gran Premio Ciudad de Sevilla de 1,45 metros como punto culminante el domingo 9 de noviembre. Durante el certamen se rendirá homenaje al jinete olímpico Luis Astolfi, figura emblemática de la equitación española y estrechamente vinculada a la historia del Real Club Pineda, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y su legado.

El evento cuenta con el apoyo de entidades colaboradoras vinculadas al Campeonato de España de Veteranos como El Corte Inglés, Hotel Silken Al-Andalus Palace, Cruzcampo, Fundación Caja Rural del Sur, González Byass, Coca-Cola y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. La organización habilitará atención informativa para medios durante las jornadas de competición y difundirá material gráfico oficial al cierre de cada día. Los horarios detallados de las pruebas se publicarán en los canales del Real Club Pineda y se irán actualizando a lo largo del fin de semana.

