El Barcelona respira hondo al final con el gol de Lamine Yamal (1-1)

El Barcelona salvó un empate agónico (1-1) en su visita al Newcastle gracias a un penalti transformado por Lamine Yamal en el minuto 96, un resultado que mantiene abierta la eliminatoria pese a que el conjunto azulgrana firmó uno de sus partidos más grises de la temporada. El equipo de Hansi Flick, superado durante largos tramos en St. James’ Park, se encontró con un premio inesperado cuando todo parecía decidido tras el gol previo de Harvey Barnes.

El cuadro inglés fue mejor durante prácticamente todo el encuentro, generó más peligro y tuvo varias ocasiones claras para adelantarse antes. Sin embargo, la falta de acierto y una acción final desde los once metros evitaron lo que parecía una victoria segura para los ‘magpies’.

Un Barcelona superado durante casi todo el partido

El inicio del encuentro dejó claro el guion del choque. El Newcastle asumió el protagonismo con presión alta, intensidad y llegadas constantes, mientras que el Barcelona se limitó a resistir, con muchas dificultades para salir con el balón controlado.

La baja de última hora de Eric García obligó a introducir cambios en la defensa azulgrana y el equipo nunca encontró estabilidad. Ronald Araújo tuvo que multiplicarse atrás, mientras que en ataque apenas aparecieron Lamine Yamal, Raphinha o Lewandowski, completamente desconectados del juego.

Si el Barcelona logró mantenerse con vida durante muchos minutos fue gracias a la actuación del portero Joan García, decisivo en varias intervenciones, y a la labor defensiva de Pau Cubarsí, que incluso salvó un cabezazo de Sandro Tonali sobre la misma línea de gol.

En el centro del campo, Pedri fue prácticamente el único futbolista capaz de dar pausa y salida al balón. Cada vez que el canario tocaba la pelota, el equipo respiraba; cuando no lo hacía, el dominio inglés era absoluto.

El Newcastle, sin embargo, no terminaba de concretar sus ocasiones. La más clara llegó con un disparo de Anthony Gordon que se estrelló en el palo antes de que Joelinton empujara el balón a la red en una jugada que terminó anulada por fuera de juego.

Barnes parecía sentenciar el partido

El panorama se complicó aún más para el Barcelona con los problemas físicos. Marc Bernal tuvo que abandonar el campo y poco después también lo hizo Pedri, exhausto tras sostener durante muchos minutos al equipo.

Con el Barcelona cada vez más hundido, el Newcastle terminó encontrando el premio a su insistencia en el minuto 87. Jacob Murphy combinó en la banda y envió un centro al segundo palo que encontró completamente solo a Harvey Barnes.

El extremo inglés remató a bocajarro. El disparo no fue limpio, pero el balón golpeó en el pecho de Joan García y, por pura inercia, terminó entrando en la portería. St. James’ Park estalló convencido de que la victoria ya estaba asegurada.

Con el 1-0 en el marcador y apenas unos minutos por delante, el Newcastle sólo tenía que resistir.

El penalti de Yamal cambia la eliminatoria

Pero cuando el encuentro entraba en el tiempo añadido llegó la acción que cambió todo. En el minuto 96, Dani Olmo se lanzó al área rival en una de las pocas incursiones ofensivas del Barcelona en toda la noche.

El centrocampista regateó dentro del área y fue derribado por Malick Thiaw, que llegó tarde y lo zancadilleó claramente. El árbitro italiano Marco Guida no dudó y señaló el penalti sin necesidad de revisión del VAR.

Con la presión máxima y el tiempo prácticamente agotado, Lamine Yamal asumió la responsabilidad. El joven atacante engañó a Aaron Ramsdale desde los once metros y firmó el 1-1 definitivo que silenció el estadio.

Un gol que cambió por completo el escenario de la eliminatoria: el Barcelona, que había sufrido durante todo el partido, se llevó un empate inesperado que le permite decidir el cruce en casa la próxima semana. Mientras tanto, el Newcastle se quedó con la amarga sensación de haber dejado escapar una victoria que parecía segura.