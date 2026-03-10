SEVILLA
La juez Alaya, de regreso tras una semana atrapada en la India
Lamine Yamal transforma el penalti que le dio el empate al Barcelona en el último minuto.
Lamine Yamal transforma el penalti que le dio el empate al Barcelona en el último minuto. / Adam Vaughan | Efe

Las fotos del Newcastle-Barcelona

Un penalti transformado por Lamine Yamal le dio el empate a los barcelonistas en el último minuto

El Barcelona se llevó un empate de St. James' Park ante el Newcastle (1-1) en un partido en el que evitó la derrota en el tiempo añadido gracias a un penalti transformado por Lamine Yamal.

El Newcastle, que gozó de las mejores ocasiones durante todo el partido, consiguió el 1-0 en el ocaso del partido, cuando Barnes remató un centro de Jacob Murphy y batió a Joan García, pero en el minuto 96 Malick Thiaw cometió un penalti sobre Danil Olmo y Yamal, desde los once metros, no falló.

La eliminatoria se decidirá la semana que viene en el Camp Nou.

Las fotos del Newcastle-Barcelona
