Las fotos del Newcastle-Barcelona

Un penalti transformado por Lamine Yamal le dio el empate a los barcelonistas en el último minuto
El Barcelona se llevó un empate de St. James' Park ante el Newcastle (1-1) en un partido en el que evitó la derrota en el tiempo añadido gracias a un penalti transformado por Lamine Yamal.
El Newcastle, que gozó de las mejores ocasiones durante todo el partido, consiguió el 1-0 en el ocaso del partido, cuando Barnes remató un centro de Jacob Murphy y batió a Joan García, pero en el minuto 96 Malick Thiaw cometió un penalti sobre Danil Olmo y Yamal, desde los once metros, no falló.
La eliminatoria se decidirá la semana que viene en el Camp Nou.
