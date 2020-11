El Unicaja-Coosur Betis se retrasa diez días

A la espera de la fumata blanca para acordar el sustituto de Curro Segura, un problema más a la vista de la escasa disponibilidad económica con la que se maneja este Coosur Real Betis, el discurrir de la entidad transita con noticias menores. Una de ellas es el cambio de fecha en el derbi que se tendrá que disputar contra el Unicaja en el Martín Carpena malagueño.

La ACB daba a conocer este viernes la variación en los días de varios partidos de la competición y uno de ellos era precisamente ese Unicaja-Coosur Betis, que pasaba de estar programado para el sábado 19 de diciembre a disputarse el martes 29 de diciembre a partir de las 18:30.

La razón oficial, apuntada por el propio Unicaja a través de un tuit en su cuenta oficial, es que en el primer día el Palacio Martín Carpena no está disponible, algo que resulta un poco extraño si se tiene en cuenta que los calendarios se establecen a principios de la temporada teniendo en cuenta ese tipo de cuestiones referentes a los pabellones de los clubes.

Pero Málaga ha conseguido estos días la organización de la Copa del Rey y de la Reina de fútbol sala, lo que ha obligado a ese cambio en el baloncesto.

El derbi andaluz ante @RealBetisBasket de la Jornada 15 de @ACBCOM se jugará finalmente el martes 29 de diciembre a las 18:30 h, y no el sábado 19 como estaba previsto, por la no disponibilidad del Palacio Martín Carpena ese día 💚💜 pic.twitter.com/GLvq881gCT — UnicajaCB (@unicajaCB) November 27, 2020

Con el partido retrasado durante diez días sí se apunta un efecto colateral, pues el Coosur Betis tiene fijado otro encuentro para el 2 de enero contra el Zaragoza. Éste también ha cambiado de horario y ahora se juega a las 20:45 en lugar de las 18:00 prevista inicialmente. Todo esto, lógicamente, apretará el calendario en esas fechas navideñas.

Para eso queda aún tiempo y ahora las miradas están centradas en que la recuperación de Pablo Almazán sea lo más rápida posible para que no se pierda muchos partidos. El parte médico, sin embargo, no era muy halagüeño a la hora de los pronósticos: "Pablo Almazán sufre una fractura no desplazada de estiloides cubital en su miembro superior derecho. El alero cayó lesionado en el encuentro del pasado fin de semana ante el RETAbet Bilbao Basket. Su regreso a las pistas está pendiente de su evolución en las próximas semanas", se apuntaba en el mismo y diferentes fuentes apuntan que un mínimo de dos partidos se va a perder el granadino, en el mejor de los casos, después del parón por las citas de las selecciones nacionales.

Desde Rumanía a San Pablo 🛬Tenemos 3⃣ nuevos chicos en nuestra Academia del Real Betis Baloncesto 🏟👉 Andreas Blidaru (2006)👉 Víctor Musca (2005)👉 Yaroslav Fraseniuc (2007) pic.twitter.com/cT5oILqlls — Coosur Real Betis (@RealBetisBasket) November 27, 2020

Sin noticias certeras sobre un nuevo entrenador, de momento, aunque ya Juanma Rodríguez aseguraba que no tomarían ninguna decisión con prisas, este viernes el club verdiblanco sí hacía oficial la llegada de tres jugadores rumanos a la denominada ‘Academia del Real Betis baloncesto’. Se trata concretamente de Andreas Blidanu, nacido en 2006, Victor Musca (2005) y Yaroslav Fraseniuc (2007), es decir, con 12 o 13 años.

También este viernes se ha disputado un partido de clasificación para el Eurobásket con la participación de dos jugadores verdiblancos. Suecia ha perdido por 78-76 en su visita a Países Bajos. Tobias Borg ha aportado 13 puntos a los suecos en 33 minutos mientras que Spires sumaba 10 puntos en 26 minutos de juego.