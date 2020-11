Juanma Rodríguez: "No sólo es un problema de Curro, los jugadores tienen que espabilar"

El director deportivo del Coosur Betis, Juanma Rodríguez, ha analizado en los medios oficiales del club verdiblanco diferentes temas de actualidad, como la salida de Curro Segura y la llegada de un nuevo inquilino al banquillo.

Destitución de Curro Segura

"Fue un día duro, el comunicar esta decisión a Curro. Yo de Curro sólo puedo hablar bien. Es una persona honesta, trabajadora, que aquí se ha implicado al máximo desde el primer día. Era de los entrenadores más longevos estando en un banquillo en la ACB. Fue un día duro porque a nadie le gusta comunicar esto cuando has trabajado codo a codo con él y hemos pasado momentos excepcionales: llevó al equipo al ACB ganando la liga y la Copa Princesa, el año pasado que fue difícil, con un comienzo irregular, y lo superamos bien, y todo eso con la enfermedad de su madre… Al final, hubo un par de incorporaciones y pudimos reconducir la situación. Todo eso, la entrega de Curro, hizo que la decisión fuera complicada y difícil. Esto va de ganar, de deporte profesional, estábamos preocupados y el domingo tuve la sensación de que se estaba terminando algo, había que buscar soluciones y reaccionar".

Los malos números: motivo de la destitución

"Sí, es el motivo. Es verdad que la pretemporada no había sido la más adecuada. Pero el equipo estuvo a punto de ganar en Murcia. Con Estudiantes tuvimos balón para ganar, en Tenerife también, pero no veías que eso iba a tener una continuidad. Sobre todo con el palo del otro día ante Bilbao, un rival directo. La forma de producirse, después de una semana entrenando nosotros, ellos fueron muy superiores y hay que cambiar esta dinámica. No sólo es un problema de Curro. Esto es un grupo de técnicos y jugadores y éstos tienen que espabilar. Ayer tuvimos una charla con ellos para comunicarles la destitución del entrenador y ya les apunté algo y cuando vuelvan los internacionales tendremos charlas con ellos".

Mimbres

"Tenemos una serie de jugadores que están por debajo de su nivel, otros de más a menos... Pero no tenemos regularidad en el rendimiento de los jugadores. Buscamos consistencia y eso es lo que necesita un equipo. Sólo tenemos que trabajar y en eso estamos, para revertir esta dinámica. Hay capacidad en el equipo".

Candidatos y dinero para fichar

"En eso estamos. Tenemos que tomar la mejor decisión posible. No hay margen de error y buscamos a una persona que dentro de unos condicionantes económicos y deportivos sea la mejor opción posible. Alguien con ilusión, que nos conozca, que haya visto al equipo y le saque rendimiento a este grupo de jugadores. Trabajamos sin prisa pero sin pausa en buscar a esa persona que cambie la dinámica del equipo".

¿Entrenador mediático?

"Trasladaremos a nuestros dirigentes y jefes las mejores opciones posibles y ellos nos dirán si económicamente es factible. En ese consenso buscaremos la decisión más acertada. No hemos empezado bien la temporada y somos responsables, y no hemos pedido ningún refuerzo. Llega un momento en el que hay que tomar decisiones y buscando lo mejor económicamente para el club y en la sección de baloncesto estamos para trabar y no equivocarnos".

Fecha para la llegada del nuevo entrenador

“Cuando lo tengamos claro. No quiero poner una fecha para no ponernos una presión absurda. Hay que hablar con él, tener buenas sensaciones, él informarnos de cómo es como entrenador en el día a día, en la gestión de grupo… Muchas variables que tenemos que conocer de primera mano. Hay un partido dentro de diez o doce días con Andorra y puede que uno de los ayudantes nuestros dirija el partido. Hay que trabajar con calma, intentando tener la máxima información. Un persona que quiera venir con ilusión, que conozca el proyecto y sea capaz de sacarnos de esta situación. Cuando todo eso lo tengamos supervisado tomaremos la decisión. Hay muchos entrenadores, ofrecimientos muchísimos, muchos entrenadores extranjeros que tienen conocimiento y quieren venir a un proyecto como el nuestro. Siempre que hay un cambio ese cambio tiene que ser con un rendimiento inmediato y ojalá sea así. Que el entrenado que llegue, gestione bien al grupo y logre victorias”.

Fichajes

“Hablaremos con nuestros dirigente y nos dirán las posibilidades que hay y el club hará el esfuerzo para que eso sea así. Tenemos abierta opciones en contratos de jugadores que nos permiten cambios. Buscamos lo mejor y el entrenador que venga también nos dirá su opinión, que será importante en cuanto a algún retoque. Ahora, hacer cambios sin el entrenador no tiene mucho sentido”.

Animo de plantilla

“La gente está fastidiada. A nuestros aficionados les digo que el grupo no es un grupo pasota. Ayer entrenaron a un buen nivel durante dos horas. Se emplearon al máximo. Pero con eso no basta. Ahora hay que dar un salto más, porque no nos vale para ganar partidos. Tienen que hacer examen de conciencia cada uno. Tendremos otra reunión con el equipo más al completo, pedimos implicación y compromiso pero hay que dar más. Y también apoyarlos porque hay mimbres para que esos jugadores con más confianza rindan más. Hay capacidad y talento, hay que tener consistencia ofensiva y defensiva y no tener lagunas. El grupo es receptivo. El espíritu y la mentalidad es seguir y tirar para arriba. Ellos son autocríticos, pero esa autocrítica nos tiene que servir para que ellos mejores. Creemos que el grupo tiene talento para lograr más victorias”.