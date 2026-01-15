El fútbol, adormidera

Cíclicamente van cambiando los usos y las maneras en esta sociedad que el hombre creó y uno de esos usos es lo que se dio en llamar el opio del pueblo, pan y circo cuando el Imperio Romano. En esta tierra de garbanzos fueron los toros los que pasaban por esa calificación hasta que en el franquismo recayó ese papel en el fútbol. Y no es que fuese el fútbol el opio que pedía el pueblo para no venirse abajo con la realidad de la vida, pero sí era calificado así por la progresía de guardia. Y como en la vida no sólo existe el opio para el pueblo, sino también los virajes ventajistas, resulta que muchos de los que calificaban el fútbol como adormidera se parten la cara por tomar plaza en los palcos principales. El palco del Bernabéu, el del Camp Nou, el del Metropolitano y demás son lugares de cita al que concurren sin pudor infinidad de aquellos que antaño descalificaban el fútbol y, sobre todo, a sus seguidores.