Nuevo máximo del IBEX 35

Los principales índices europeos variaron ayer entre movimientos planos y en rojo, a excepción del FTSE MIB italiano que subió un 0,3% y el FTSE 100 inglés, que lo hizo un 0,5%.

La bolsa española, con un alza del 0,05%, firmó un nuevo máximo histórico, aunque sigue sin conquistar la barrera de los 17.700 puntos.

El IBEX 35 cerró en 17.695,7 puntos y acumula en lo que va de año un ascenso del 2,24%. Durante la sesión de ayer tocó un nuevo máximo histórico intradía.

Después de que el martes los datos de EEUU aliviaran las preocupaciones sobre las presiones en los precios y los inversores volviesen al optimismo respecto al auge de la inteligencia artificial, ayer el sector tecnológico mostró la mayor caída y el energético sigue con alzas pronunciadas. En EEUU, las pequeñas capitalizaciones siguieron superando al mercado, con el Russell 2000 sobrepasando al S&P 500 en el año, igualando su racha más larga desde 1990.

La cotización del petróleo subió por quinta sesión consecutiva, y se sitúa en su mayor nivel desde octubre, con el mercado a la espera de la respuesta de Estados Unidos ante la situación en Irán, y la sugerencia a parte del personal de abandonar una base aérea estadounidense en Catar.