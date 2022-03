Berdi Pérez: "El criterio arbitral no estuvo al nivel del partido en Tenerife"

El polémico arbitraje que el Coosur Real Betis sufrió una vez más esta temporada, esta vez en la derrota en Tenerife el pasado martes tras la prórroga (99-97), sigue despertando el malestar e incluso la indignación en el seno de la entidad verdiblanca. Y si tras el partido fue el entrenador, Luis Casimiro, quien no se mordió la lengua, esta vez ha sido el director deportivo, Berdi Pérez, quien ha expresado su disconformidad con la actuación de los árbitros en el Santiago Martín.

"El entrenador y yo vimos el mismo partido. La sensación que te llevas es que el criterio arbitral no fue el que se viene utilizando en la mayoría de los partidos. Y dentro del mismo partido pudo no ser el mismo según la jugada. Aun así, con estos condicionantes, tuvimos opciones de ganar el partido. Personalmente y después de haber visto el partido otra vez, me quedo con la sensación de que el criterio arbitral no estuvo al nivel del partido. Fue bastante errático y, si alguien salió perjudicado, fuimos nosotros. Lamentablemente creo que el arbitraje no estuvo a la altura de los dos equipos", apuntó.

El máximo responsable deportivo bético explicó que el club está hablando con dirección arbitral de manera constructiva "para ayudar y para que no vuelva a ocurrir". "Se han tenido las primeras conversaciones y estamos pendientes de poder hablar. Evidentemente ha pasado lo que ha pasado y lo que queremos es que en la medida de lo posible no vuelva a ocurrir y si ocurre que no le pase al Coosur Real Betis", continuó.

Berdi Pérez también habló de la situación deportiva de los heliopolitanos y confía en que el equipo pueda seguir compitiendo y que lleguen victorias para poder sacar la cabeza de abajo. "El hecho de estar el último te marca la situación de presión, pero esto es un deporte y tenemos que sacarlo para adelante. Desde la incorporación de Luis Casimiro el equipo ha competido casi siempre. Nuestra voluntad es sacar la cabeza, de hecho cualquiera pudo ganar el último partido, pero no vamos a bajar los brazos en ningún momento porque sabemos que tenemos capacidad, tenemos calidad. Lo único que nos falta es tener ese resultado final y, por supuesto, que las lesiones no respeten".

Por último, el director deportivo dejó claro que la entidad busca refuerzos en el mercado para paliar la baja por lesión de Travis Leslie. "El jueves se nos comunicó la lesión de Travis. Estamos haciendo un barrido de mercado. A final de temporada no es fácil. Estamos mañana, tarde y noche intentando ejercer esa opción de incorporar alguien. Se nos hace más urgente, el problema es que la urgencia la tenemos nosotros, pero el mercado va a su ritmo. Por parte del club tenemos la voluntad de incorporar a un jugador que no tenemos a día de hoy", finalizó.