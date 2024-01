Carlos Lazo y el reto de reflotar YOX, clave en el futuro del Betis Baloncesto

Carlos Lazo, dueño del Betis Baloncesto, pasa por un momento delicado por las dudas y denuncias a YOX Holding, su empresa de trading deportivo que por primera vez en siete años no ofreció a sus inversores los rendimientos prometidos del más del 3%. De la cima, pues el pasado 15 de septiembre lanzaba la primera bola en el estadio de béisbol de los Mets de Nueva York, a la sima con su nombre en entredicho. Es por eso que según fuentes cercanas el empresario encabeza el control de la crisis en la que se encuentra la firma de servicios para el mercado de apuestas que fundó en 2017 y que recibía asesoría de Ernst & Young. Su imagen están en juego, pero también el dinero de los inversores y el futuro del Betis Baloncesto.

La nueva apuesta de Lazo no es acertar un marcador, sino reflotar su compañía y su reputación, ya que es señalado por defraudar la confianza de miles de personas en varios estados de México. En diciembre pasado, YOX Holding incumplió por primera vez con la entrega puntual de ganancias a sus clientes. Ni siquiera durante la pandemia se presentó este incumplimiento. En los dos comunicados que se han enviado a sus clientes YOX asegura que enfrenta una reorganización operativa.

Según distintas informaciones, su decisión fue garantizar el capital para evitar una salida de fondos que dejara desprotegidos a sus clientes. Lazo, dicen fuentes cercanas a él, sigue respondiendo a sus asesores y envía audios para tranquilizar a los de clientes atendiendo los grupos de WhatsApp. El empresario ha prometido la constitución de un fideicomiso para continuar con la dispersión de los fondos. Sin embargo, en el país azteca hay quien piensa que su intención es ganar tiempo para seguir generando ganancias a través del mercado de apuestas deportivas y reordenar un negocio que le generó grandes rendimientos en el pasado.

En una entrevista con el Grupo Imagen en la ciudad de Guadalajara, transmitida el pasado 9 de enero, Lazo aseguró que, en la dispersión de pagos, decidió dar prioridad a los clientes que enfrentan alguna emergencia o situación médica. Insistió en que cumplirá los compromisos de YOX con sus clientes a pesar de que en una de las cláusulas del contrato con sus clientes se establece que esa firma asesora no tendrá responsabilidad de cualquier pérdida total o parcial que sufra el patrimonio. La polémica de YOX llega tras una estafa piramidal de otra firma que afectó a muchos usuarios en el estado de Chihuahua, pero estas fuentes afirman que Lazo ya comenzó a reintegrar el capital de sus clientes, aunque será algo lento. En los comunicados enviados se explica que las ganancias del grupo se ajustan al finalizar la temporada de la Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB) en noviembre y el comienzo de la NHL y NBA, debido a que la firma no apuesta en los play off, un lapso de dos semanas en el que no se hacen apuestas.

Pese a ello, la Fiscalía del Estado de Jalisco registró este 10 de enero las oficinas de YOX al amparo de las 35 denuncias de hechos basadas en el incumplimiento de la entrega de ganancias o capital.