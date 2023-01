Casimiro: "Fischer sería una buena opción para cualquier equipo que busque pívot"

El Betis Baloncesto de Luis Casimiro afronta el encuentro contra el Gran Canaria (19:45) consciente de contar con "otra oportunidad para competir", aunque insistió en que ya es hora que el equipo empiece a ganar partidos. A ello podría ayudar Luke Fischer, jugador que está a punto de cerrar su fichaje por los verdiblancos y que "ahora está libre y sería una buena opción para cualquier equipo ACB que busque cinco".

"Hemos tenido pocos días de entrenamiento, pero afrontamos cada encuentro como una nueva oportunidad de competir y sumar. Lo venimos haciendo en las últimas jornadas. En Vitoria, en Murcia, contra el Breogán o el Joventut… Hacemos muchos minutos de buen trabajo, pero debemos alargar ese tiempo. En Badalona el equipo se recuperó tras una mala primera parte, pero debemos intentar prolongar ese buen trabajo los máximos minutos posibles", explicó el técnico verdiblanco.

Ante el Joventut no jugó Jeremiah Hill "por decisión técnica". "Hago las cosas no sólo pensando en el mañana, sino pensando en las cosas que hacer de aquí a cinco meses", afirmó. Cuestionado sobre la reacción del jugador, que escribió en redes sociales que se encontraba bien de salud, añadió: "Soy un entrenador del Siglo XXI y lo que se comente por ahí no me afecta".

Recupera el preparador heliopolitano a Pablo Almazán, que tras pasar un proceso vírico "ha participado en los dos entrenamientos con el grupo". "Los diez jugadores de los que disponemos están listos", aseguró.

En unos días podría disponer de alguna pieza más, ya que Luke Fischer está cerca de firmar por el Betis Baloncesto con el dinero liberado por la marcha de Rodions Kurucs. "Lo tuve de rookie en el Gran Canaria con Balvin y Pasecniks. Es un buen chico, trabajador y cada vez que le di oportunidades cumplió. Sería una buena opción para cualquier equipo ACB que busque cinco porque está libre".

Sobre el rival, el Gran Canaria, argumentó. "Ahora tenemos la mala suerte que nos enfrentamos a rivales que están en la pugna por la Copa del Rey en este tramo final de la primera vuelta y van a venir preparados. El Gran Canaria tienen de todo. Un cuatro tirador que es buen alero, un cuatro que casi se mueve por dentro mejor que los cinco, dos pívots que juegan por encima del aro con mucha fuerza, buenos tiradores y directores de juego. Es un equipo con muchas virtudes ante el que debemos intentar hacer nuestro trabajo y dar el máximo rendimiento", argumentó, antes de incidir en la importancia de crear en San Pablo el ambiente del tramo final de la pasada campaña: "Llevamos un partido ganado en casa y otro fuera. No podemos hablar de fortín en San Pablo, pero ojalá que como en 2022 en la segunda parte de la liga San Pablo sea determinante para ganar partidos. Desde la cancha debemos dar ese empujón primero".