Curro Segura: "Hay que ganar como sea"

El entrenador del Coosur Betis, Curro Segura, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partio ante el Bilbao Basket.

Estado anímico del equipo

"El equipo ha trabajado con muy buena mentalidad, bastante bien toda la semana y sin percances, que es lo más importante".

El Bilbao llega sin entrenar

"Ya nos ha pasado a nosotros. Nos pasó en pretemporada, que jugamos sin entrenar. Son situaciones que este año pueden darse. Más vale no lamentarse porque se dé esa posibilidad. Si el protocolo dice que hay que jugar, hay que jugar, yo no hago los protocolos. No me puedo parar mucho a pensarlo. Esperamos jugar. Lo mejor de ellos es el bloque que conservan del año pasado. Muchos jugadores que conocen la competición. Jóvenes con proyección y gente experta".

Motivación

"La gente sabe lo importante que es cada victoria. Con un rival directo encima, la gente sabe el rival que viene".

Posible clave del partido

"Es importante que ellos no estén cómodos. Que nuestra defensa marque un buen nivel y nosotros tengamos el ritmo del partido, con canastas fáciles que debemos generar desde nuestra defensa. Es importante ganar y ante un rival directo sería una ventaja más. Hay que ganar como sea".

Refuerzos de los rivales

"Nosotros tratamos de reforzarnos desde dentro, que nuestros jugadores den su mejor versión. Más allá no me preocupa lo que haga el resto de clubes. Mientras nosotros estemos bien, de los refuerzos de los demás no me paro a pensar".

Parón y pérdida de jugadores

"Hay que seguir, no nos podemos parar porque haya jugadores que se ausenten. Lo importante es que los que se van vuelvan bien y los que nos quedemos seguir mejorando".