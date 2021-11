Casimiro: "Yo vengo aquí sin traer a ningún jugador de la mano"

El Coosur Real Betis ha presentado esta mañana a Luis Casimiro como nuevo entrenador. Berdi Pérez, deportivo verdiblanco, ha estado acompañando al nuevo inquilino del banquillo verdiblanco tras la salida de Joan Plaza.

El nuevo técnico bético ha tratado los siguientes asuntos:

¿Situación actual parecida a la de la anterior etapa?

"Es totalmente distinta. En aquel momento fue un tiempo más corto. Para un entrenador profesional sería un error mirar hacia atrás. Vivimos del presente. El resultado en deporte profesional es lo primero, pero como profesionales tenemos que saber llegar a ello. El camino para eso es la clave. Son dos situaciones similares pero distintas".

Parón de selecciones

"Los tiempos que marca la competición son los que hay. Me hubiese gustado tener desde mañana a todo el equipo, pero no es así. Hay un parón por selecciones, haremos el trabajo lo mejor posible para que los jugadores hagan un buen trabajo a nivel individual".

El partido jugado ante el Madrid

"El partido del Real Madrid fue muy puntual y hay que entenderlo dentro de un contexto muy difícil. Al final, el baloncesto es algo de equilibrio. Tenemos que tener una buena defensa, ser sólidos en rebote y tener un buen ataque. Al final, el baloncesto es un juego de equilibrio, aciertos y errores. Hay que hacer un buen trabajo a nivel de todas las facetas del juego y para eso cuando tengamos todos los jugadores veremos la filosofía de juego que debemos tener. Lo importante es lo que nos puedan dar los jugadores, sacarles el máximo rendimiento. Ellos van a marcar el estilo y nuestras señas de identidad".

La opción de Rubén Guerrero y el fichaje de Anzejs Pasecniks

"Anzejs tiene mucho baloncesto y una buena edad para ayudarnos mucho. No creo que nadie sea igual que Todorovic. Cuando se ha marchado lo que no podemos pretender es traer a otro igual. Guerrero es un jugador que tiene contrato con Unicaja actualmente. No sé qué posibilidades hay o no reales. Yo llego aquí y no traigo de la mano a ningún jugador. Luego el mercado, dentro nuestras posibilidades, podrá macar qué jugador pueda venir".