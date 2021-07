Joan Plaza busca veteranía en la ACB para dotar de empaque al Coosur Betis y uno de los objetivos es el base malagueño Pepe Pozas. La dirección técnica del club verdiblanco se ha interesado tan vivamente en el jugador que éste llegó este miércoles a Sevilla para realizarse unas pruebas médicas específicas en su rodilla lesionada.

El Betis quiere ficharlo, pero antes quiere cerciorarse de que la articulación de Pepe Pozas (Málaga, 14-05-1992) puede rendir y no recaer tras la grave lesión que sufrió con el Obradoiro la pasada temporada.

El director de juego malagueño ha llevado el juego del Obradoiro las últimas siete temporadas. Sin embargo, no pudo terminar la última debido a una rotura parcial del tendón rotuliano izquierdo. Está ya en la fase final de su recuperación y, en teoría, podría estar listo para empezar en otoño la nueva temporada. Pero el Betis quiere pisar sobre seguro porque no puede arriesgarse a un fichaje de tal envergadura, la dirección de juego, para que luego no responda.

El jugador, por el que estaban interesados también el Bilbao Básket y el Obradoiro, que no lo incluyó en el tanteo para poder hacerle una renovación de contrato a la baja, accedió a la petición del Betis de pasar esas pruebas médicas específicas. Si el resultado es positivo y satisface al cuerpo médico del club verdiblanco, podrá fichar después de pasar por la tradicional y preceptiva revisión médica genérica.

Pepe Pozas se lesionó en un partido ante el Estudiantes a principios de marzo de 2021. Tuvo que pasar por el quirófano y se le prescribieron tres meses de baja desde la intervención quirúrgica en la rodilla izquierda. Es decir, ya está fuera del periodo de baja y ultima la fase de rehabilitación tras la misma.

Plaza tiene depositada la confianza en que el experto base malagueño pueda ayudar en la construcción del nuevo equipo para la próxima temporada. Pero antes es preceptivo que su rodilla responda.