Cuando la Liga Endesa encara ya su final, cuando el mercado empieza a moverse ya con renovaciones, especialmente, y fichajes nuevos cara a la próxima temporada 2021-22, el Coosur Betis está pendiente de dos decisiones en las que nada tiene que ver. Dos decisiones que no dependen del club para empezar a planificar, a trabajar, en definitiva, pero ninguna de esas determinaciones está en sus manos.

La primera decisión debe tomarla Juanma Rodríguez, todavía director deportivo del equipo. Hasta hace un par de semanas tanto la entidad como el protagonista hablaban de buena sintonía, de futuro, de trabajo juntos, después de tres temporadas. El malagueño acaba contrato el 30 de junio y pese a las buenas intenciones, lo cierto es que su renovación era sólo eso: buenas intenciones que no se plasmaban en un nuevo contrato. El miércoles saltó la noticia del interés del Unicaja, con un nuevo presidente (interino, de momento) y consejo de administración, en hacerse con los servicios de Juanma Rodríguez, que volvería a casa con plenos poderes (sería la única forma de hacerlo tras salir no muy bien de la entidad costasoleña tras 14 años), en aval de el ex colegiado Antonio Jesús López Nieto, nuevo consejero, y sin tanta exigencia en un club que le ha dado la espalda a la Euroliga apostando por la FIBA Champions tras la reducción presupuestaria que se espera del banco.

Juanma Rodríguez tiene la renovación sobre la mesa, pero el Betis ya ha tanteado a Berdi Pérez

El miércoles Juanma Rodríguez aseguraba que no había hablado con nadie del Unicaja y ese mismo día había estado en el Benito Villamarín hablando de futuro del equipo. En cualquier caso, extraña que su renovación, que ahora sí tiene sobre la mesa, se haya demorado tanto cuando las partes, a priori, estaban interesadas en cerrar la continuidad, así com el hecho que en otra sección, la de fútbol sala, el club rescindiera a Daniel Ibañes, director deportivo que logró el ascenso y construyó el plantel que ha firmado una extraordinaria temporada en su debut en la élite logrando la permanencia en Primera División y luchando hasta la última jornada por meterse en los play off. Desde el Betis se dio la explicación de que con los mimbres que tenía se podía haber hecho mejor.

A eso se une que el día en que se conoce el interés del Unicaja un nombre suena con fuerza ya para hacerse con la dirección deportiva del Coosur. Se trata de Beri Pérez, uno de los mejores de la ACB en su parcela, que precisamente compartió trabajo con Juanma Rodríguez en Málaga (entre 2007 y 2010), aunque su carrera está ligada al Gran Canaria, al que estuvo siempre unido, salvo ese paréntesis en el Unicaja, hasta la pasada campaña. Ecijano de nacimiento, conoce la Liga Endesa y sus clubes a la perfección y domina el mercado, como lleva demostrando desde hace años con grandes fichajes. "Es uno de los mejores en lo suyo y he trabajado con unos cuantos ya", dice un entrenador ACB sobre el sevillano.

Plaza, con contrato y una cláusula de salida, debe eligir si seguir o marcharse

La otra decisión de la que depende el Coosur Betis para empezar a planificar es la de Joan Plaza. Tiene contrato con el conjunto verdiblanco, pero con una opción de salida hasta el 30 de junio. "Hasta el 1 de julio no decidiré nada", dijo el de Badalona antes del último partido liguero allá por el 21 de mayo. Tras el choque, decía: "He de reflexionar, porque hay cosas por las que no quiero pasar nunca más. Necesito un tiempo para asimilar toda esta temporada. No había pasado nunca por un trago como éste y, aunque es muy íntimo, diré que he sufrido más de lo que he demostrado". Blanco y en botella. O el Betis le asegura a Plaza una subida de presupuesto para poder tener una plantilla que compita por algo más que la permanencia o no parece con ganas de sufrir de nuevo como en esta campaña.

El mercado ACB depende de un banquillo para que se inicie (o no) un efecto dominó. El Valencia Básket debe decidir sobre la continuidad de Jaume Ponsarnau y, a partir de ahí, puede moverse algún que otro banquillo como el de Burgos, Badalona o Andorra. Así pues, mientras toman decisiones unos y otros el Betis sólo puede esperar con algunas determinaciones importantes que abordar a la vuelta de la esquina, como las renovaciones o no de los contratos de Mike Torres, Niang y Spires, con un +1 que hay que hacer efectivo o no antes del 30 de junio. También lo tienen Feldeine y Ouattara, aunque en su caso tienen la opción de cortar ellos el contrato y puede que estén a la espera de ver quién toma las riendas del equipo para tirar para un lado u otro.