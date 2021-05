Un Joan Plaza más relajado, sin la presión de la lucha por la permanencia sobre su cabeza, destacó el trabajo de sus jugadores ante el Gran Canaria, pese a la derrota, y puso en valor una permanencia que ve como "una barbaridad", antes de asegurar que ahora necesita un tiempo para reflexionar porque hay cosas por las que no quiere volver a pasar.

"Necesito un tiempo para asimilar toda esta temporada. No había pasado nunca por un trago como éste y, aunque es muy íntimo, diré que he sufrido más de lo que demostrado. He de reflexionar, porque hay cosas por las que no quiero pasar nunca más. Me ha llegado a afectar físicamente. Necesito bajar revoluciones", señaló el técnico, que no reveló nada más de su futuro: "Hoy sólo voy a hablar del partido. Ahora hay que celebrar con el equipo lo que hemos hecho, que para mí ha sido una barbaridad que la gente no se da cuenta. No voy a hablar de lo que haré o lo que quiero. Ahora no es momento de pensar en nada de eso. En un tiempo nos daremos cuenta de lo que hemos hecho. Recomiendo a todo el mundo que ponga todas las plantillas de los últimos ocho equipos una al lado de otra y entenderá lo que hemos hecho", indicó.

¿Qué nota le pone al curso? "Lo valoraré todo desde el lunes. El hecho de salvarnos pesa mucho. Es algo que hasta fuera de España me ha llamado gente con esa reflexión. Hay que hacer un ejercicio dentro del club y fuera poniendo las ocho últimas plantillas y ver quién ha apostado por hacer lo que hemos hecho nosotros. Hay que quitarse el sombrero con los jugadores. Yo sólo puese el tren sobre las vías. Estoy satisfecho de salvar al equipo y de que Sevilla siga teniendo un club en ACB".

"Siempre procuro que los jugadores que vengan a trabajar para mí no sean mercenarios, que entiandan que signifca el equipo para la ciudad y los aficionados... En una situación de pandemia pueden imaginar lo que representa el Betis, pero si hubiensen estado en la cancha llena o el estadio lleno lo hubieran sabido y se van con el regusto amargo de no vivirlo. En estos cinco meses que he estado aquí he intentado hacérselo ver, porque parte de la mejora fue que entendieran que había gente que vive por y para este club y que ellos debían hacer igual", indicó el entrenador bético, que hablará con los dirigentes cuando ellos estimen oportuno, que para eso "son los jefes": "Antes me reunié con cada jugador individualmente para recomendarle lo que creo que debe hacer, independientemene de que sigan o no. Cuáles son sus problemas a nivel técnico, táctico y físico..., como siempre he hecho. Quiero que se vayan sabiendo la verdad mirándonos a la cara. A partir de ahí cualquier día puedo reunirme con el presidente, la dirección técnica o con quien haga falta".

Sobre el partido explicó: "El objetivo que nos habíamos propuesto era mostrar otra cara a la de los dos últimos partidos y el equipo estuvo mucho más competitivo, capaz de sufrir hasta el final, cuando se hizo patente la importante diferencia entre una plantilla y otra. Diferencia en estructura y organización y al final nos ganaron por talento, por errores nuestros cuando encadenamos varias pérdidas que generó un parcial que les permitió llegar con un buen colchón al final. Apretamos los dientes hasta el final demostrando que queríamos ganar el partido. Estoy orgulloso de cómo han trabajado los jugadores. Toca felicitar al Gran Canaria y ya está".