Después de tomar aire con el triunfo del pasado sábado ante el Gipuzkoa el Coosur Betis afronta dos complicadas salidas que pueden ser un buen test para evaluar a un equipo que según su técnico, Curro Segura, debe ser "más regular y más completo" recuperados ya para la rotación Ouattara y Harrow.

Tenerife es la primera parada, antes de visitar el Palau Blaugrana la siguiente jornada, pero el preparador verdiblanco sólo está "enfocado" en el choque de este domingo (13:00), que afronta "con ambición, como cada semana". "No cambiamos la mentalidad e ir a ganar a cualquier pista, hayamos perdido o vencido la jornada anterior. A una cancha complicada hay que ir con la máxima ambición", señaló el granadino, que cuenta con todos sus jugadores aptos: "Ahora mismo sí. Con ligeras molestias y lesiones que algunos llevan arrastrando y aún están en el periodo de finalización de su recuperación. Algún jugador no ha terminado todos los entrenamientos de la semana, pero confío en que con mayor o menor dificultad todos van a estar".

NDOYE "Sus minutos, con independencia de que sean muchos o pocos, tienen que ser de calidad"

RECUPERADOS "Con equipo completo ahora tendremos una mejor rotación y mayor intensidad en los entrenamiento"

Una de las claves del choque será frenar a Shermadini, MVP de octubre. "Se ha enfrentado a grandes equipos que no han conseguido parar. Vamos a hacer todo lo posible por pararlo. Tanto Ndoye como Niang, o lo que tenga que ayudar Spires y la defensa colectiva deben funcionar bien para que sus porcentajes no sean buenos. Que no sea foco ofensivo en su equipo y no gaste muchos tiros será imposible, pero sí podemos hacer que sus porcentajes no sean buenos haciendo un buen trabajo previo e individual contra él", explicó el entrenador bético, cuestionado también por los pocos minutos de Ndoye, pese a su buen rendimiento: "Está jugando lo que creemos que tiene que jugar. Probablemente su media terminará siendo alta al final de temporada. Hacer valoraciones intermedias no son valiosas y aunque sus números en rebotes y puntos están siendo buenos no es sólo lo que cuenta. Cuentan otros situaciones del juego que también hay que valorar y seguro de que terminará siendo importante, porque tiene que ayudarnos a ganar partidos. Sus minutos, con independencia de que sean muchos o pocos, tienen que ser de calidad". "Sabemos que es complicado ganar allí, pero no por ello no vamos a dejar de ir a por la victoria", sentenció.

Sobre el rival Segura señaló que el Iberostar Tenerife es un conjunto "muy anotador, que saca buen rendimiento de sus tiradores generando muchas situaciones a través de los bloqueos directos y el juego de poste bajo". "Tiene una riqueza bastante grande e ataque y eso tenemos que reducirlo. Si no encuentran muchos tiros cómodos y no corren mucho tendremos alguna opción de ganar seguro", apuntó el técnico, quien no cree que su equipo tenga dependencia de los puntos de Feldeine. "Estamos en esa línea de hacer un juego colectivo. El tener bajas no ha ayudado mucho. Con equipo completo ahora tendremos una mejor rotación y mayor intensidad en los entrenamiento. No tenemos que olvidar que a pesar de perder ese juego colectivo funcionó ante Estudiantes y el UCAM Murcia. También ante el Valencia, al que ganamos. Con Ouattara y Harrow veremos un Betis más regular en el juego. Con la suma de todos seremos más completos", aseguró.