La plantilla del Coosur Betis visitó la sede central de Acesur su principal patrocinador, en una actividad, después de entrenar por la mañana, que sirvió para desconectar un poco antes de centrarse en el vital tramo de temporada que afronta desde este sábado, visitando a un rival directo por la permanencia como el Gipuzkoa (18:00).

Si al inicio de la pasada campaña el equipo se presentó en la Hacienda Guzmán, esta vez el conjunto verdiblanco, con Ángel Haro a la cabeza, además del presidente de la sección, Fernando Moral, el director general, Miguel Ángel Jiménez, y el director deportivo, Juanma Rodríguez, visitó la sede de Acesur, asistiendo no sólo al proceso de envasado sino también a una lección sobre los tipos de aceites y sus variedades. Algunos jugadores como Ouattara y Jerome Jordan parecían turistas grabándolo todo con sus móviles y otros como Campbell, que ya ha asistido a alguna cata de aceite, o Feldeine, disfrutaron de la degustación atendiendo las lecciones que ofrecía el personal de la empresa.

El club, con Joan Plaza al frente en ausencia de Pablo Almazán, que no acudió al acto por no encontrarse bien (dio negativo en la PCR, como Tisma, el otro ausente), le hizo entrega de una camiseta firmada a Álvaro Guillén, consejero de Acesur, quien recalcó que el apoyo de la empresa como patrocinador se mantendrá la próxima campaña. Un respiro para la entidad, pese a que en lo deportivo las cosas no andan como quisieran la mayoría, con el deseo, "por qué no", que al equipo se le acabe reconociendo con el tiempo como el Coosur como ha pasado con otras históricas marcas en el baloncesto nacional: "Ojalá sea así. Tenemos la puerta abierta a futuros acuerdos y de momento el año que viene seguiremos apoyando este proyecto. Actualmente es el Coosur Real Betis Balompié y así seguiremos", indicó Guillén.

Se trata de la primera actividad en grupo (al menos públicamente) del curso. Una pequeña desconexión, según Borg, que no hace olvidar a los jugadores el importante momento de la temporada que afronta este mes con cuatro duelos ante rivales directos: "Ha sido una bonita visita. Me encanta hacer estas cosas y es impresionante conocer lo que hacen en la fábrica. Viene un mes importante y está bien pensar en otras cosas a veces", destacó el sueco, unos de los pocos, junto a Niang, que estuvo en la hacienda conociendo cómo se recoge la aceituna: "Fueron visitas diferentes. El año pasado me gustó cuando nos subimos en los bancos a coger aceitunas y ahora hemos visto más el proceso en la fábrica".

El sueco, sin embargo, se centra en lo que queda por delante en la liga: "Va a ser un mes muy importante para nosotros. Hay muchos partidos clave ante rivales directos. Hay que jugar mejor que nunca y demostrar que estamos preparados", indicó.

Que en este mes se la juega el Coosur Betis está claro y Plaza lo sabe. Tanto que el encuentro de esta jornada lo lleva trabajando desde hace tiempo. "Hay gente que me pregunta qué hacemos para preparar estos partidos importantes y el del Gipuzkoa y realmente lo llevamos preparando desde hace semanas, en el sentido de llegar bien mentalmente, saber qué no podemos hacer, a qué no podemos jugar, qué no podemos regalar...", explicó el técnico, agradecido siempre "por una experiencia enriquecedora que te permite aprender cosas nuevas". Eso sí, es consciente de la trascendencia de lo que le viene ahora y, optimista, quiere "ver siempre el vaso medio lleno". "Les he dicho a los jugadores que venimos de perder dos de los últimos cuatro partidos, pero que a esa estadística hay que darle la vuelta para hacer tres ganados de los últimos cinco partidos, y después cuatro triunfos de los últimos seis... Estamos en condiciones ya, después de tres meses entrenando juntos, de refrendar todo ese trabajo, aun sin hacer una pretemporada, sin haber participado en el reclutamiento de jugadores... Ellos tienen calidad como para jugando al 100% ser capaces de competir muy bien en estos cuatro partidos que nos vienen ahora".