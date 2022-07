Evans y el Betis, decisión inminente

Una vez que acabó el plazo del derecho de tanteo sin que ningún club ACB presentó oferta por Shannon Evans, el Betis Baloncesto mantiene sus derechos en España, con independencia de que a posteriori se pudiera renegociar una compensación económica. No es la idea del conjunto verdiblanco, que presentó al base una oferta de renovación haciendo un gran esfuerzo económico para que siga siendo su buque insignia esta campaña.

Y tras mucho tiempo deshojando la margarita, este martes, 19 de julio (cinco días después de haber acabado el plazo del tanteo), es la fecha tope para que Evans firme (o no) su nuevo contrato con el Betis. De no hacerlo, las puertas, a priori, se le cerrarían en España y sus opciones serían Europa, Japón o China, mercados emergentes que mueven mucho dinero.

El anuncio de que el Betis Baloncesto será anfitrión en la próxima Supercopa alimentó la posibilidad de que Evans liderase de nuevo al conjunto bético la próxima campaña, unido al mensaje que lanzó el jugador en redes poco después: "Sigue contando conmigo" ("Keep counting me out").

Keep counting me out 🎸 — Shannon Evans II ™ (@hollywood_XI) July 18, 2022

Sea como fuere, es raro que un jugador que hizo una recta final de temporada a nivel de MVP de la liga no haya sonado en este mercado baloncestístico. Su primera idea, y la del club, era que tendría hueco en cualquier conjunto Euroliga. Sin embargo, los días han pasado y se ha ido quedando sin sitio y su nombre ha sonado poco en la rumorología. Con el paso de los días, lo que en su momento parecía imposible se ha ido viendo más posible y si no es con el Betis puede que ya tenga que hacer las maletas para irse muy lejos. Y eso en un jugador que desde el primer momento se identificó con la ciudad, la afición y el club parece extraño.