El Coosur Betis se enfrenta este jueves (18:30) al UCAM Murcia, tras aplazarse 24 horas el choque por un positivo por Covid-19 en el cuadro murciano, un choque en elque Joan Plaza "no entendería que hubiera más deseo por un lado que por otro, consciente de que su equipo debe "morir por cada balón".

Sobre el aplazamiento un día del choque insistió en que "la salud está por encima de todas las cosas", aunque reconoció que el retraso "genera a todos una pequeña distorsión". "A lo hecho, pecho. Nos adaptaremos y no será una excusa si perdemos o ganamos por este cambio", indicó el técnico.

Sobre el rival, el UCAM Murcia, el entrenador cree que no le afectará las ausencias: "Espero un rival completo, con o sin bajas, porque tiene una plantilla muy amplia. Han incorporado a varios jugadores, el último Vasileiadis esta misma semana. Espero un rival de máximo nivel, como demuestra que viene de ganar al Baskonia. Talento, físico... Tienen de todo y habrá que pensar menos en el rival y centrarnos en nosotros", destacó Plaza, quien apuntó las claves del choque: "No somos un súper equipo defensivo. Tampoco ofensivo, así que tenemos que encontrar un equilibrio, aunque es cierto que cuando somos sólidos atrás al rival le cuesta más. No es fácil estar siempre al mismo nivel. Las pérdidas es uno de los aspectos a corregir. Cuando juegas contra un equipo tan fuerte como UCAM, regalos en forma de pérdidas en primera línea de pase son canastas gratuitas. Estamos a una altura de temporada a falta de ocho jornadas no podemos permitirnos ningún tipo de lujo y una pérdida no forzada lo es".

Sobre el rival indicó: "Murcia es un equipo con muchos puntos en las manos y que defensivamente juega muy duro. Usa muchas faltas para frenar al rival y es el mejor en rebotes ofensivos. Hemos de hacer mucho trabajo para hacer lo normal, es decir, que si queremos mandar la pelota a un sitio habrá que trabajar para lograrlo, la lucha por cada centímetro será importante. Luego, tener eficacia y un porcentaje algo mayor de lo que hemos tenido en algunos partidos y ser sólidos y duros mentalmente y que nos dejemos que se nos escapen y si tenems una pequeña ventaja ir a por más". Y añadió: "Son un conjunto con un porcentaje altísimo dentro de la zona, no sólo de los pívots, sino también de sus exteriores que tienen un físico que les permite llegar con frescura para enfrentarse a jugadores mucho más altos. Es importante cerrar el camino, pero también tiene buenos tiradores por fuera e incluso Rojas ha ido mejorando su eficacia. Hay que compesarlo todo", apuntó sobre la importancia de Jordan Davis e Isaiah Thomas en el UCAM.

Sobre la necesidad de este Coosur Betis debe mostrar en este choque indicó: "Lo que sé es que estamos jugando por sobrevivir y el UCAM, con buenos jugadores y entrenador, apura sus opciones de play off. Nosotros luchamos por no bajar y esa difrencia es fundamental. No entendería que hubiera más deseo por un lado que por otro. Hemos de jugar a morir por cada balón, por cada ataque, con una buena entrada de partido y con un nivel mayor de ambición hasta el minuto 40", aseguró.