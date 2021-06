Joan Plaza, un año más en el Betis

Joan Plaza seguirá una temporada más en el Coosur Betis. El técnico catalán decidió no hacer uso de su cláusula para romper su contrato y cumplirá el segundo año, ahora completo, que firmó el pasado curso cuando se hizo cargo del equipo.

No le gusta al entrenador empezar llegar a un club con la campaña empezada, sin habr tendo voz en la planificación ni una pretemporada en la que pueda inculcar sus ideas desde el principio. Por eso ayer cuando lazó en redes sociales un escueto y enigmático mensaje sonaba a que seguiría de verdiblanco, ya que no le pegaba despedirse así de la entidad: "OK. De nuevo en la carrereta".

¡OK! De nuevo en la carretera 🏀 pic.twitter.com/5gQbzObzSa — Joan Plaza (@CoachJoanPlaza) June 28, 2021

Plaza ya avisó hace semanas que no seguiría a cualquier precio, porque había sufrido mucho esta pasada campaña, por lo que dijo qe para continuar debía percibir antes un paso adelante del club. El presupuesto será similar, pero el catalán tiene claro las líneas a seguir como no contar 12 fichas y hacer un fuerte bloqu nacional contar con jugadres con experienci en la ACB. Pocos inventos.

Queda ahora por dilucidar el futuro de Juanma Rodríguez, que seguiría a la espera de una oferta en firme para regresar al Unicaja. Acaba contrato este 30 de junio.

Igualmente estos días debe resolverse qué pasa con los jugadores con opción de segir al firmar un 1+1 el pasado verano. Mike Torres podría continuar, Spires salir, como Ouattara, mientras se negociaba con Feldeine su posible continuidad.