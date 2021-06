Joan Plaza tiene contrato con el Coosur Betis, pero antes del 30 de junio tiene libertad para marcharse. Sufrió mucho durante la temporada y tiene claro que no quiere sufrir tanto. No quiere aguantar otra vez el desgaste de pelear por la permanencia y quiere dejar huella en Sevilla, pero no a cualquier precio. Desde que acabó la temporada, cuando dijo que necesitaba un tiempo de reflexión, no volvió a hablar, pero ahora tiene claro lo que necesita para quedarse y espera que el club responda a sus ideas ideas para ir de la mano. Si no lo ve claro, dirá adiós.

De hecho, "honestamente", indicó en Canal Sur, no sabe dónde se ve el curso que viene. "Tengo unas semanas para pensármelo. He de confesar que realmente hay muchas cosas, sobre todo muchas personas, que me atraen para quedarme. También las ganas de construir algo y dejar otro legado en Sevilla que permita mantener el baloncesto de alto nivel y que no se sufra siempre mirando abajo con los pocos medios de los que ahora se disponen. Pero es cierto que la premisa es que no quiero volver a pasar por lo mismo. No quiero volverlo a pasar", indicó el preparador catalán, que añadió: "He hablado con Ángel Haro. Me parece una persona muy centrada, que tiene los pies en el suelo y que sabe cómo ir creciendo lentamente, pese a que los medios son muy justos. Espera que la solvencia de tener un entrenador serio valga, pero puede no ser suficiente y me da miedo que con el mismo presupuestos y estando las mismas personas seamos capaces o no revertir una situación que es muy difícil".

Es por ello que Plaza expone algunas de sus líneas maestras para apostar por el Betis: "Estas semanas quiero ver la evolución del club. Quiero ver las líneas de trabajo. Quiero estar en un club que quiera seguir creciendo y en el que la gente esté bien cuidada, al jugador y al entrenador, que la afición se identifique con el equipo éste tenga una clara personalidad. Para eso no hay una varita mágica. Hay que ir todos a una", afirmó.

Crecimiento

Para Plaza hay ciertos aspectos, "que quizás a otras personas se les escapan, que son fundamentales". "Como que haya las herramientas adecuadas paratrabajar, que las personas que me rodean estén debidamente pagadas y que el club tenga voluntad de crecer para, a lo mejor, en tres años intentar alcanzar Europa, una Copa del Rey o un play off. Que el club esté en una clara línea ascendente. Que se respete la disciplina de los entrenamientos, que no se quiera ahorrar en café. Que veamos que hay cosas primordiales para cuidar al jugador, porque el boca a boca puede destruir muchas cosas. Luego, evidentemente, tengo que hablar con mi representante y la gente que me rodea para ver qué opinan. Pero ese primer paso del club para mí va a ser determinante", analizó.

Bloque nacional

Ahondando en lo que necita el club para dar ese paso adelante, fue claro: "Lo primero que hay que hacer es crear una línea de trabajo. Ya lo he manifestado al club y es que me gustaría tener un número de jugadores nacionales más amplio. Que entiendan qué significa descender a LEB Oro, lo que es el baloncesto para Sevilla... Eso el jugador que viene de fuera, por mucho que me esfuerzo en el reclutamiento de explicárselo, eso a un jugador de Huelva, de Granada, de Madrid, Barcelona o Galicia le va a ser mucho más fácil de entender que alguien que sea de Minnesota o de Auckland. Hay que tirar por esa línea de jugadores que entiendan mejor lo que queremos y luego contar con un perfil que se juste a las necesidades. Hay veces en la vida que puedes permitirte algún invento, pero nosotros en las condiciones y números económicos que tenemos puede haber muy pocos".

Por eso, la idea de Plaza pasa por contar con "gente muy contrastada". "Es cierto que cuando se cambia tanto, en todos los equipos, es porque tener un jugador nacido en Alemania un año te está cotizando al 24% y al año siguiente al 42%. Hay que pagarle casi el doble el segundo año respecto al primero. No es fácil para ningún club renovar jugadores y a veces te lanzas a fichar jugadores nuevos con lo que ello conlleva de volver a crear esa columna vertebral. Por eso aunque sea a costa de tener algún jugador menos, es muy importante tener una línea por la que sepas de qué vives o de qué mueres. De que no haya inventos. No vamos a traer alguien que no sepa qué es la ACB. Mejor, alguien de Sevilla, sino de Andalucía, de España, europeo y luego de donde sea. Pero que el orden sea éste. Es lo que a mí me gustaría", explicó.

Proyecto

El técnico de Badalona quiere, en definitiva, saber que si toma las riendas del Coosur Betis habrá objetivos ambiciosos que cumplir y por los que trbajar. "He tenido la suerte de estar en clubes en los que sabías dónde querías llegar y eso es muy importante. No podemos ir tapando agujeros sin más, sino tener un proyecto muy definido. Las personas importantes del club han de definir qué quieren. La ciudad debe definir, como la Junta y la Diputación, si quiere tener un equipo de primer nivel. Nadie está diciendo ponernos en x millones ya, pero sí que en dos o tres años no parar de crecer. Estar por estar es una mala solución. Ese proyecto es para mí decisión lo que será fundamental. Luego hay que reestructurar personas y grupos, que el club no mantenga hábitos porque los lleva haciendo desde hace 20 ó 25 años. Hemos de reciclarnos constantemente y es lo que hará que me decida finalmente o no a quedarme", finalizó. Ahora, quien quiera, pueda y deba, que recoja el guante.