El Coosur Real Betis comunicó a Niang, Ouattara y Feldeine que ejerce su opción de corte y no continuarán la próxima temporada en las filas verdiblancas. Por el contrario, seguirá contando con Mike Torres, que tiene una opción de corte más adelante, y Spires, que se suman a Pablo Almazán y al canterano Magassa como jugadores cara a la campaña 2021-22.

Por otro lado, a día 30 de junio, el club informó de la finalización de la vinculación de TJ Campbell, Randle, Borg, Kay y Ndoye, que cumplían contrato, así como la finalización de la cesión de Boris Timas, procedente del Real Madrid.

Niang apenas tuvo sitio con Joan Plaza, mientras que el rendimiento de Ouattara ha estado por debajo de las perspectivas de la entidad. El caso de Feldeine es diferente, ya que no aceptó las propuestas béticas para un segundo año en el que al ser residente los impuestos se disparan.

Por el contrario, el Betis seguirá contando con Spires y Mike Torres. El club tiene una opción de corte sobre el base, que está teniendo una destacada actuación en el Preolímpico con República Dominicana, pero Plaza está contento con él y, como en el caso del sueco, su condición de cuponacional es importante.

En cuanto a Borg, el ya ex director deportivo Juanma Rodríguez quería contar con él para renovarlo, pero ante la opción de salir al Unicaja desde hace días no tomaba decisiones. Será el técnico el que decida si se le hace una oferta de renovación o no.