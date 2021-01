Con Mike Torres el Coosur Betis hizo una apuesta importante y de futuro. El joven base firmó por tres temporadas en lo que sería su estreno enla ACB tras su paso por todas las categorías nacionales desde EBA. Pero la Liga Endesa es otra cosa y el hispano-dominicano, con competencia en su puesto, no está teniendo demasiadas oportunidades, pese a lo que no se rinde y afirma que seguirá trabajando para ayudar en lo que pueda.

Va teniendo, sin embargo, más protagonismo con el paso de las jornadas y en Málaga y en Zaragoza, haciendo de escolta, tuvo un papel destacado cuando saltó a cancha. Pese a la falta de oportunidades, está "contento" de estar en el Betis, "con buenos compañeros y grandes entrenadores, aprovechando el día a día y ayudando en lo que pueda", señaló el Radio Marca Sevilla.

"Soy consciente de que la ACB es una liga muy dura. Sé de donde vengo, pero eso no me quita la ilususión por seguir trabajando y mejorando día a día. Tengo compañeros con mucha experiencia y trato de aprender todos los días para ser mejor jugador", destacó el base, que no se arrepiente de haber tomado la decisión de fichar por el Betis: "Sabía que iba a ser complicado. Hay que hacerse un lugar y es lo que trato de conseguir todos los días en los entrenamientos y cada vez que saltó a la pista".

Para el hispano-dominicano, el equipo va dando pasos adelante en busca de la ansiada "regularidad". "Debemos ser intensos los más minutos posibles. El equipo trabaja bien y quitando algún partido, como el de Baskonia, se refleja en los partidos, en los que tuvimos siempre opciones de ganar, aunque al final se nos escaparon por detalles. Es la imagen que queremos dar, la de un conjunto que no se rinde nunca, pelea y que va para arriba".

Sobre el nuevo entrenador, Torres destacó la experiencia de Joan Plaza, que "tiene las cosas muy claras". "Sabe cuál es el camino, las cosas que tenemos que hacer y las cosas que él quiere que hagamos. Es la gran diferencia, tiene claro qué quiere y que no quiere", explicó el base, consciente de la importancia para el grupo que han tenido los dos fichajes. "Jordan ya conocía la casa y Randle se ha adaptado a la perfección. Nos dan mucho dentro y fuera de la cancha y se nota su experiencia. Nos han venido muy bien", afirmó.

"De aquí al final de temporada será importante cada victoria que saquemos. El Unicaja venía con unas circunstancias especiales, pero el equipo se mantuvo sólido y sacamos el partido adelante. Empezar la semana tras una victoria da más motivación para seguir trabajando en esta línea", indicó Torres.