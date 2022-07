Pablo Almazán renueva una temporada más con el Betis Baloncesto

El Betis Baloncesto y el jugador Pablo Almazán han alcanzado un acuerdo para que el alero continúe capitaneando la nave verdiblanca hasta 2023, una temporada más. Su compromiso y carácter le han hecho ganarse un sitio en el corazón de San Pablo, donde ha ejercido de capitán desde el primer día que llegó.

Almazán, de 33 años, llegó en el verano de 2018 procedente de Melilla. De esta forma, sumará su quinta temporada al frente del Betis de canasta, equipo con el que ha logrado un ascenso, un campeonato de la LEB Oro, una Copa Princesa y tres permanencias en la máxima categoría. Suma 122 partidos a sus espaldas en el conjunto sevillano.

En esta campaña el alero ha participado en 33 partidos de Liga Endesa, con un promedio de 18 minutos de juego, 3 puntos, 2,7 rebotes y 4,1 de valoración.

Tras la firma de la ampliación de contrato, Pablo Almazán ha asegurado que "han sido cuatro temporadas muy diferentes, en las que ha habido mucho trabajo y mucho sacrificio. Voy a intenta otra vez ayudar en todo lo que pueda". También destacó que se siente muy feliz por "estar en casa".

Asimismo, también mostró las ganas de enfrentarse a los nuevos retos que les imponga la categoría, "intentar ser un equipo sólido para sufrir un poco menos en la liga, ir superando los retos día a día. Tengo muchas ganas y mucha ilusión".

"Son cuatro años ya aquí y espero que sean muchos más, pero desde el primer día me he sentido muy arropado por la ciudad como por el club. Me siento muy agradecido porque también se valora el trabajo del día a día, el esfuerzo y el sacrificio, eso va de la mano con este escudo. Puedo decir que por fin he encontrado mi sitio. Me siento súper orgulloso de estar aquí y de poder seguir ", continuó diciendo.

En lo que respecta a la planificación ha dicho que "sabemos el sobreesfuerzo que hicimos durante gran parte de la pasada temporada. Ahora sabemos cómo solventar las diferentes situaciones. Creo que los jugadores que hemos renovado nos lo hemos ganado con nuestro trabajo, sacrificio y por el sentimiento también. La opción es empezar de cero, de resetear de la experiencia previa y los que vengan de fuera intentar ayudarles y explicarles qué es el club, la ciudad y todo lo que necesiten. A partir de ahí intenta que las cosas vayan mucho mejor".

En cuanto al momento actual que está viviendo, Almazán asegura que "no lo sé. Soy un jugador que no pienso en el objetivo, pienso en el camino, en el día a día, en disfrutar, en intentar estar lo más preparado posible para cuando llegue la oportunidad. Así ha sido toda mi carrera, siento que he llegado al sitio donde mi personalidad encaja con la filosofía del club. No sé si estoy en mi máxima madurez, simplemente intento estar lo mejor posible, al cien por cien física y mentalmente. Obviamente cuando uno va cogiendo experiencia le da valor a otras cosas, no sólo al día del partido o a la hora del entrenamiento. Intentas trabajar en varias cosas más. Creo que no he llegado a mi límite y sigo trabajando para ser el mejor".

En lo que respecta a los aficionados, el alero tiene "el mismo mensaje que cuando acabó la temporada. Gracias de corazón porque fue una temporada muy complicada. Lo fácil hubiera sido que tiraran la toalla y la realidad es que, aunque suena a tópico, gracias a ellos conseguimos superar un momento complicado. Queremos que empiecen de cero con nosotros".