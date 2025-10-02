El Ayuntamiento reclama al Hereda / Betis Baloncesto una deuda superior a 100.000 euros

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), abrirá este viernes un expediente para el reconocimiento de la deuda que el Hereda Baloncesto, que la pasada temporada compitió en Primera Federación bajo el nombre de Betis Baloncesto, mantiene con el consistorio por el uso continuado de la instalación de San Pablo, que asciende a 116.428,24 euros.

El Consejo de Gobierno del IMD incluirá en su orden del día de su reunión del viernes la incoación del expediente por una deuda que corresponde a los a los ejercicios presupuestarios de 2023 (20.789,49 €), 2024 (61.221,20 €) y 2025 (61.221,20 €), según las tarifas públicas para el arrendamiento de diversos espacios en el Centro Deportivo San Pablo, cifras a las que ha tenido acceso Efe.

La reclamación llega tras una primera notificación de la deuda al club propiedad del abogado Pedro Fernández, que dejó pasar los diez días hábiles del plazo de alegaciones sin darse siquiera por enterado.

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en caso de persistir el impago, prevé un procedimiento de apremio sobre el patrimonio de la entidad, con un recargo del 20 por ciento de su importe y las costas que se devenguen.

Además, el Ayuntamiento también se le ha comunicado a Fernández la nueva ubicación del inmovilizado de su propiedad que sigue en el recinto de San Pablo (canastas, U Televisiva, túnel y material situado juntos a las taquillas), que no dejó usar a los otros dos clubes de baloncesto que juegan en San Pablo, el Insolac Caja 87 y al Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino.

El dirigente, que ha anunciado que el club está en proceso de liquidación, prevé vender este material para saldar las deudas que mantiene con empleados, proveedores e instituciones púbicas.

El Hereda Sevilla, bajo la denominación de Betis Baloncesto, consiguió el pasado 8 de junio el ascenso deportivo a la Liga Endesa pero finalmente no fue aceptada su inscripción por la ACB al cumplir con los requisitos establecidos para ello, tras lo que el club tampoco solicitó su participación en la Primera Federación.