El Betis y el baloncesto, entre dos grupos, uno sevillano, o seguir bajo el foco de Heliópolis

Un verano más, a modo del Día de la Marmota, el baloncesto en Sevilla pende de un hilo. Es tan habitual ya en los últimos años que a nadie le sorprende y el hartazgo de la afición empieza a ser un estado natural a la espera de noticias. Que el Real Betis no quiere el equipo de baloncesto es una realidad. Los motivos de por qué se metió en esto sólo lo sabrán sus dirigentes, pero cualquiera sabía que el deporte de la canasta no da dinero. Sólo genera gasto y es imposible, sin ayudas púbica, que se autofinanciable. Por eso la idea en la planta noble del Benito Villamarín ha sido y es quitarse este lastre económico, pero no a cualquier precio.

El euro por el que el anterior propietario (que además puso todo el presupuesto en la primera temporada ya como Betis) le vendió la propiedad está muy lejos de las pretensiones verdiblancas, que ya sacó dinero con la venta no llevada a efecto al conglomerado XOY y ahora busca otro comprador, pero con la idea clara de mantener las escuelas, casi 3.000 niños jugando al baloncesto con su camiseta y escudo a un módico precios que los padres pagan religiosamente. No cuesta un duro al club y, al contrario, es un negocio rentable que se quiere quedar.

Pero las escuelas no ha sido el problema por el que el Betis rechazó la propuesta de vender el equipo a un grupo de empresarios sevillanos que llevan semanas moviéndose para conformar un proyecto local movido por el sentimiento sin más pretensiones que el reto deportivo de asentar al equipo de una vez dándole estabilidad. Tanto se han movido que tenían comprometido un patrocinador que aportaba el nombre al equipo, que volvería a tener un nombre alejado del fútbol y con equipaciones que evocaban al Caja de siempre.

Pero en el Betis nunca fueron claros. No quieren el baloncesto, pero la última respuesta a este grupo sevillano fue la de que seguiría haciéndose cargo del equipo como sección propia, aunque con un presupuesto austero. Tanto es así que el todavía director deportivo, Armando Guerrero, trabaja a ciegas a la espera de alguien le concrete el presupuesto o incluso si seguirá él en el cargo.

Sin embargo, en este contexto ha aparecido otro grupo que, según apuntan, podría llegar a un acuerdo con el Betis. Se trata del Grupo Hereda (que ya fue patrocinador del San Pablo Burgos), cuyo CEO, Pedro Fernández, habría dado un paso adelante para hacerse con el conjunto sevillano, aunque habría que estudiar la viabilidad al ser ya accionista mayoritario del Ourense.

La información que aporta en redes sociales @Elsolesamarillo, una fuente bien informada en el mundillo, va más e incluso asegura que el empresario ya se ha puesto en contacto con Gonzalo García de Vitoria, un técnico con mucha experiencia en la categoría, para llevar la dirección del conjunto hispalense, a pesar de que Bruno Savigani tiene contrato e vigor, aunque con opción de corte.

La cosa está entre seguir como Betis, cuyos proyectos casi nunca han funcionado, darle la alternativa a un grupo sevillano que apuesta por una refundación mirando al pasado con empresas patrocinadoras casi comprometidas o apostar de nuevo por empresarios de fuera. En el Benito Villamarín tienen la última decisión y no debe hacerse mucho de rogar, porque el tiempo pasa y la inscripción tiene de límite el 12 de julio.