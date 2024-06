Betis Baloncesto y CB Morón, dos puntos de salida bien distintos

Sevilla/La nueva Primera FEB, la LEB Oro de siempre ahora renombrada, contará, en principio, con dos conjuntos sevillanos, el Betis Baloncesto y el CB Morón, aunque uno y otro parten de distintos puntos de salida y con un mismo objetivo: la permanencia. La ruta está clara, pues la competición arrancará el 27 de septiembre y finalizará el 9 de mayo la fase regular. El plazo para la inscripción finaliza el 12 de julio a las 13:00.

Después de su gran final de campaña en el que forzó el quinto partido en el play off ante Estudiantes, el Betis Baloncesto está en el alambre un verano más. Parece que saldrá adelante de la mano del club heliopolitano otra vez, que recupera la propiedad tras no cumplir con los acuerdos pactados en la venta el conglomerado mexicano XOY y busca algún grupo que se sume al proyecto. Pero el cuadro bético no tiene jugadores, no cuenta con estructuras y la idea es que salga con un presupuesto extremadamente ajustado lejos de cualquier sueño de ascenso, en principio.

El bloque que ilusionó a la afición en este final de curso no seguirá. Joaquín Rodríguez dará el salto a la ACB al Casademont Zaragoza y el resto de jugadores no esperan ninguna llamada, ya que no hay una voz autorizada que pueda hacerla. Tienen contrato en vigor el técnico Bruno Savignani y Doménech, aunque con cláusulas de corte por parte del club y todo hace indicar que el entrenador, ahora de asistente de Alexandar Pedrovic con Brasil, no quiere seguir viendo el panorama. En una situación parecida está el director deportivo, Armando Guerrero, que espera noticias sobre su futuro y con vinculación en vigor.

Todo el mundo espera. Es lo que toca entre que unos y otros se deciden. El Betis debe decidir qué quiere hacer con el baloncesto y dejar de lanzar mensajes a las instituciones que no recogen el guante. Ni lo harán para no vincularse de una manera especial a un equipo y no al otro. Pero eso no es óbice para moverse en busca de un espónsor principal y tomar el camino de otros conjuntos y parchear de arriba a abajo la equipación con pequeños patrocinadores. Las escuelas, a las que económicamente sí se le ve la punta seguirán, pero el equipo saldrá con un presupuesto bajo y unas estructuras por crear. Desde el 30 de mayo no hay una publicación sobre el equipo en la red social X.

Al menos todo hace indicar que el conjunto hispalense saldrá adelante la próxima temporada. Las condiciones en las que lo haga, están por ver, pero no son nada halagüeñas si no entra algún grupo de la mano del Betis. Ha habido una opción de empresarios sevillanos que querían abrir de nuevo el equipo a toda la ciudad, pero la entidad verdiblanca no lo ha visto claro tras valorarlo y parece que lo ha desechado.

A ello se suma las palabras del presidente del Palmer Mallorca, de LEB Plata, Vicenç Palmer, que reconoció que hubo conversaciones con los dirigentes heliopolitanos para comprar la plaza, pero todo se ha enfriado: “Hubo una opción, unas conversaciones con el Betis. No pasó de ahí y parece que el Betis quiere mantenerse en la categoría LEB Oro. No ha habido más movimientos y nos dan a entender que no hay interés de permutar ya las plazas. Para que uno quiera comprar otro tiene que querer vender”, explicó.

Morón, la ilusión de un pueblo

El CB Morón debutará en la segunda categoría nacional, que contará con dos equipos de la provincia. Subir a Primera FEB, la antigua LEB Oro, con uno de los presupuestos más bajos de la LEB Plata es de un mérito enorme. Una gesta increíble. El cuadro moronense tiene claro que saldrá en la categoría, pese al gran esfuerzo que ello requiere, pero la directiva quiere que Morón siga disfrutando del baloncesto de alto nivel.

La plantilla del ascensdo del CB Morón / CB Morón

Y eso que el pabellón Alameda debe ser remozado. El Ayuntamiento se ha comprometido a acometer las obras para mejorar vestuarios, aseos, sala antidopaje, accesos... Eso sí, es imposible levantar un pabellón nuevo y alcanzar el aforo mínimo que la FEB incluye en su normativa de 2.500 espectadores es imposible, pero el club espera tener una dispensa como tiene Oviedo com el Pumarín o en su día el Canoe. Sería lo justo.

Con una estructura ya creada y estabilizada, con directivos que lejos de cobrar les cuesta el dinero y su tiempo, el CB Morón tiene ya mucho trabajo adelantado y la idea es mantener la columna vertebral del ascenso. Javi Marín renovó y hay otras dos renovaciones encauzadas y un fichaje cerca de cerrarse. La idea es contar con una plantilla de 11 jugadores y algún vinculado en un proyecto modesto que tendrá que hacer alguna apuesta como ha hecho en LEB Plata. No sigue Nicolas Pavrette, cuyo buen trabajo le ha servido para enrolarse en el Orleans de la segunda división francesa, en la que los sueldos son muy superiores a los que se pagan en España.

El Morón contará con el presupuesto más bajo de la LEB Oro y, sin embargo, todos los entendidos coinciden en que ganar en el alameda será muy difícil. De ello buena parte de responsabilidad es de una afición entregada y de un pueblo que se ha volcado con un equipo que ha renovado la ilusión por el deporte de la canasta en la localidad. La campaña de abonados está a punto de echar a andar y con ella el pistoletazo de salida a un proyecto ilusionante que se estrenará en la segunda categoría del baloncesto nacional.