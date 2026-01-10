El Caja 87 dribla el patinazo en Gijón (71-76)

El Caja 87 dribló a última hora el patinazo ante el colista, el Círculo Gijón, que cedió al final por el vértigo que le dio ver la opción de ganar cuando tenía el partido controlado con el 65-57 a 4.30 minutos del final. No tanto por el marcador, sino por la incapacidad sevillana de atacar de una forma ordenada. Pero el colista lo es por algo. Por el 13/22 final en tiros libres o por no tener jugadores resolutivos más allá de Barros o Menéndez. Miedo a ganar. Eso que había hecho sólo una vez en los últimos once partidos. Dedovic apareció, Alley, tras cuatro errores en el triple por fin acertó y en apenas dos minutos y medio el equipo hispalense le dio la vuelta al marcador (65-66) con un 0-9 de parcial para acabar ganando por 71-76.

Pero costó. Mucho. Demasiado. La remontada no fue cuestión de épica, sino una de esas posibilidades cuando un conjunto que aspira al ascenso visita al último clasificado, digno rival que tuvo contra las cuerdas a los de Adrià Alonso, que otra vez jugó a la ruleta rusa con los tiempos muertos. Esta vez la moneda le salió cara porque con el 63-57 y la posterior canasta de Okafor su equipo reaccionó de la mano de Jankovic y Dedovic dándole la vuelta a un partido que parecía perdido y en el que no tuvo el control desde el segundo cuarto por su incapacidad para atacar y la falta de intensidad defensiva, que permitía canastas demasiadas fáciles bajo el aro.

Y es que tras dominar los primeros 10 minutos el Caja 87 entró en barrena. Por detrás en el marcador desde el 43-42, cuando Barros metió un triple al inicio del tercer cuarto, sólo la limitada calidad local dio la oportunidad al cuadro cajista de llegar con vida al final y, ahí, aprovechar los nervios del rival para lograr un triunfo que nadie recordará por su brillantez pero que clasificatoriamente vale igual que ganar de 30 puntos.

Sin embargo, el partido es un aviso. Porque igual que ante el Morón se vio un equipo muy metido, en Gijón apareció la cara mala. La que se bloquea en la pista y no encuentra soluciones en el banquillo.

Tras un buen arranque anotador, con Jankovic haciendo daño por dentro, el Caja 87 encalló en ataque. La fluidez en el juego ofensivo se encontró con una defensa local más intensa y nadie apareció para asumir el rol de desatascador, pese a que el 8-17 parecía un marcador claro. De ahí al final del primer cuarto, dos triples de Rakocevic rescataron a los de Adrià Alonso para acabar el primer cuarto con 16-23, pero ya se veía que la cosa no carburaba.

Y es que el Círculo Gijón dominaba el rebote capturando hasta siete en ataque para contar con segundas opciones, pero el colista lo es por algo, con Okafor fallando solo bajo el aro y el 1/6 en tiros libres y el 1/6 en triples del cuadro asturiano permitía al Caja 87 mandar. Pero en el segundo acto la dinámica no cambió. Cuatro minutos y medio tardó en anotar la escuadra sevillana, con un ganchito marca de la casa de Jankovic, tiempo que permitió a los locales empatar el encuentro (23-23) mientras desde el banquillo el técnico cajista buscaba soluciones, no llamar a los suyos a capítulo. Alley, inédito en el primer cuarto, no fue la solución esperada y no parece que sea el anotador compulsivo que se buscaba en el mercado.

Dibba arregló un poco los problemas en el rebote. Otra cosa es cuando el pívot tiene que anotar cuando no es con un mate. Lo que es vestir el santo atrás para desvestirlo en ataque. Ya con el 29-29 el entrenador del conjunto hispalense decidió pedir tiempo muerto, pero no se arregló nada. Con los problemas en ataque manteniéndose, ya mandara Franch o Clark sobre la pista, el equipo gijonés tuvo incluso alguna ocasión de ponerse por delante en el marcador, algo que no hacía desde el 3-2 con el triple de Menéndez, pero no va sobrado el cuadro Ignacio Galán, fallón también, y un triple de Rafa Santos dio aire a los suyos, pero Barros cerró el primer tiempo con una valiente penetración a canasta que dejaba el 33-34 en el marcador al descando, todo en el aire pese a un buen arranque que quedó en nada cuando las luces se apagaron en ataque con el cuarteto formado por Alley, Bilalovic (cero puntos ambos), Dedovic (2) y Clarke (4) sumando apenas seis puntos.

Los problemas se mantuvieron y Barros con un triple colocó a los locales por delante (43-42). Con Alley fallando todo lo que tiraba, Menéndez hacía daño por dentro, Franco anotaba tres tiros libres en una personal de Dedovic, Reilly clavó un triple y Marcos anotó desde la personal para cerrar el tercer cuarto con 55-49.

Quedaban 10 minutos y el Caja 87, pese a todo, estaba a tiro. Pero con Rakocevic sólo sumando de uno en uno, Clarke fuera del partido sin tocar aro su lanzamiento y Menéndez anotando con facilidad bajo el aro ante la feble defensa cajista, con 64-57 Adrià Alonso paró el encuentro tras otro fallo de Clarke. Okafor amplió la diferencia con un tiro libre al 65-57, pero el bloqueo cajista en ataque pasó a un Círculo Gijón que fue presa de los nervios. Fallo a fallo, el cuadro sevillano lo aprovechó y un parcial de 0-9 le dio la vuelta al marcador con un triple de Alley (65-66). Todavía respondió Barros, pero Dedovic acertó desde la personal y atrás el Caja 87 elevó la intensidad. Y del 67-68 otro 0-5 cajista sentenció el choque (67-73) elevando el parcial total de 2-16 para driblar la derrota en casa del colista.