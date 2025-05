El día que Joaquín estuvo cerca de marcharse al Chelsea

Joaquín, a pesar de ser un extremo habilidoso, con mucha velocidad en sus piernas y un carisma inconfundible, es reconocido por ser un símbolo del Betis. Corazón bético y siempre mostrando una lealtad al equipo de las trece barras a lo largo de su carrera. Aunque jugó en clubes como la Fiorentina, el Valencia o el Málaga, siempre dejó claro que su lugar estaba en el Benito Villamarín. Tal fue su compromiso, que llegó a rechazar una oferta millonaria del Chelsea, que en ese momento construía un ambicioso proyecto en Europa.

Todo ocurrió en el año 2004, cuando Joaquín tenía 23 años y era una de las grandes sensaciones del fútbol español. Era indiscutible en el Betis y ya jugaba con la selección española. Su rendimiento llamó la atención de varios grandes de Europa, entre ellos el Chelsea. El club londinense acababa de ser adquirido por Roman Abramovich y quería formar un equipo campeón. La primera piedra fue fichar al técnico portugués José Mourinho, que venía de conquistar la Champions League con el Oporto en 2004. Los blues querían reforzarse y vieron en Joaquín al extremo ideal que necesitaban.

Tanto interés tenía el Chelsea en ficharlo que el propio Mourinho viajó a Sevilla para intentar convencerlo. Pero Joaquín nunca llegó a reunirse con él. En una entrevista, el de El Puerto de Santa María lo comentó. “Aterricé en Sevilla después de grabar un anuncio y mi padre me llamó para decirme que me esperaba en el Hotel Alfonso XIII. En el camino empecé a pensar en el idioma, en Inglaterra, en el frío, en que a las seis de la tarde ya es de noche... Me entraron las dudas. Nada más aterrizar, llamé a mi padre y le dije: ‘Mira, papá, yo no voy a ir, porque como vaya me va a convencer’. Al día siguiente, Lopera me dijo que tenía que aceptar la oferta, que era mucho dinero y era importante para el club. Le pedí que no me mandara a Inglaterra”, relató un Joaquín, que siempre expresó su deseo de triunfar en el Betis, con su gente, en el Benito Villamarín.

También su padre, Aurelio Sánchez, dio más detalles sobre aquel acuerdo frustrado. “El fichaje por el Chelsea estaba hecho. Eran 36 millones de euros para el club, más otros tres por un amistoso. Joaquín me dijo que estaba a gusto en el Betis, viviendo en Sevilla, y que de ahí no se movía. Y no firmó. Él tenía la última palabra. Podría haber hecho una fortuna, pero nunca le movió el dinero”, confesó. Joaquín también habló recientemente de su decisión de no ir al Chelsea en el programa de Atresplayer El capitán en América, en el que ex jugador del Betis es protagonista, donde explicó a sus hijas el motivo por el que rechazó al club inglés: “Yo me he sacrificado muchas veces, durante casi toda mi carrera. He mirado más por la felicidad que por otra cosa. Por eso he dejado de conocer sitios”.

Finalmente, Joaquín salió del Betis en el verano de 2006 rumbo al Valencia, por 25 millones de euros, el traspaso más caro de la historia del club verdiblanco hasta entonces. Tras su paso por el conjunto ché, el Málaga y la Fiorentina regresó al Benito Villamarín donde tantas nohes mágicas vivió en el Benito Villamarín hasta el 2023, año en el que decidió colgar las botas.