Sin un líder el Betis no supo ganar

Otra muesca más en el triste caminar por la Liga Endesa. Esta vez contra el Casademont Zaragoza por 89-82 en la prórroga. Otro partido competido, sí, pero otra derrota en el zurrón. Y otra vez sin saber jugar un final ajustado, con jugadores tomando responsabilidades que no deberían porque ni sienten ni padecen. Si el equipo baja ya encontraron acomodo en otra sitio. ¡Qué más da! Y es que es inexplicable cómo se le fue un encuentro al Betis Baloncesto que ganaba por 70-75 a tres minutos del final del tiempo reglamentario; 72-76 a 1.48 y tuvo el último ataque para ganar con 76-76. Pero un recién llegado que estaba restando más que sumando como Joshua Grey amasó el balón, al parecer lo que mejor sabe hacer, y se jugó una penetración en la que deberían haberlo derribado a cañonazos para que los colegiados, viendo el nivel del arbitraje, le pitaran falta en una acción tan decisiva. Evidentemente no sacó rédito alguno de su entrada a canasta y el choque se fue a la prórroga, en la que el cuadro aragonés fue muy superior para acabar imponiéndose por 89-82 y poner dos triunfos y el average de por medio entre ambos.

Pero esa acción de Grey, el fichaje que debe sustituir a Shannon Evans (¡vaya comienzo!) no fue la única en el final ajustado. Porque con 74-76 Bertans hace un ataque corto de un puñado de segundos y se juega un triple sin sentido alguno. Como el propio Grey poco después, antes de que Jovic le ganase la partida por enésima vez para poner el 76-76. Lo que se llama tirar el encuentro. De momento, si el base estadounidense es la apuesta para ser el líder la cosa pinta muy mal. Como Maronka, un jugador con poca presencia que tampoco aportó demasiado.

No así un Tyson Pérez que de nuevo tiró del equipo con 20 puntos y 14 rebotes para los que piden tiempo a Grey para que se adapte tengan un argumento menos. El ala-pívot –lo que es jugar con un cuatro en la plantilla y no tirar un mes sin nadie en esa posición– volvió a ser el mejor en un tercer cuarto en el que el conjunto de Luis Casimiro se metió en el partido tras una primera parte en la que de nuevo un apagón le puso el choque cuesta arriba. Fue en el segundo cuarto cuando el conjunto maño abrió brecha. En el tramo final, cuando del 33-28 pasó al 42-30 con el que se fue al descanso, con un Iván Cruz extra motivado ante uno de sus ex equipos.

El cuadro verdiblanco no anotó ningún punto con tiros de dos en el primer cuarto

Sant-Roos amplió la renta a vuelta de vestuarios (44-30), pero reaccionó el conjunto heliopolitano a golpe de triple, primero, y buscando a Gerun, después: 6/9 para los visitantes en tiros de dos puntos en este tercer cuarto cuando en toda la primera parte firmó un pobre 3/14. Tyson Pérez puso a su equipo por delante (48-50) por primera vez desde el 2-3 y desde ese momento el partido se movió en distancias muy cortas. Buenos minutos en este tiempo de Txemi Urtasun, activo en defensa, y de Pozas en la dirección. Actitud ante unos colegiados que no veían nada en el juego de codos de Yusta para generarse un hueco ante Cvetkovic o la permisividad con un joven prometedor como Aday Mara.

Hasta ese 70-75 que pusieron entre BJ Johnson y Tyson Pérez. Paró el partido Porfi Fisac y los suyos reaccionaron gracias a los regalos del Betis, que en los tres últimos minutos sólo sumaron un punto. Miedo a ganar que se acentúa sin un líder en la pista. Pérdida de Grey, un tiro inexplicable de Bertans con tiempo para hacer mucho más y dos ataques más de Grey, que llegó el viernes, que se fueron al aro: un tiro lejano y una entrada a canasta en la última posesión en la que sólo él creía que podía sacar algo.

Prórroga. Y ahí el conjunto local fue mejor con Jovic al mando y el Betis tocado, sabedor de que había dejado escapar una oportunidad inmejorable de sumar el cuarto triunfo de la temporada, con Gerun ya muy cansado y sin físico porque no tiene un recambio fiable en pista y si antes el Betis jugaba sin cuatro, hacerlo con un único pívot tampoco es el camino de la salvación. Debe quedar dinero en caja del traspaso de Evans, que no se ha gastado porque Grey llegó tras desvincularse del Lokomotiv Kuban.

Arranca la segunda vuelta como terminó la primera, con derrota. Y de momento sigue habiendo vida porque hay otros dos conjuntos que, como los verdiblancos, no saben o no pueden ganar. Pero hay que gastar y fichar más. Pero hay que acelerar el ritmo y no tardar tanto en encontrar los necesarios recambios.