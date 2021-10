La previa del Coosur Betis | El orgullo, en la cancha

Si un clavo saca con otro clavo, una derrota, por muy dura que haya sido, se olvida con una victoria, aunque sea por un punto y jugando mal. En el deporte profesional el cómo se olvida pronto si el resultado es positivo y es lo que necesita el Coosur Betis, que después de perder por 42 puntos ante el Manresa, ahora debe demostrar en su visita al Breogán (12:30) ese orgullo y la rabia de la que se habla en el vestuario.

El equipo ganó al Andorra en el debut, se cayó en Murcia ante el UCAM e hizo el ridículo en el último choque. Hay compromiso y ganas de mostrar otra imagen en la importante visita al conjunto de Lugo, una de las sensaciones en este arranque liguero pese a su condición de recién ascendido.

Muchas caras nuevas también en tierras gallegas, seis, además del técnico, Paco Olmos, y una apuesta en la pretemporada de ponerse en manos de una sola agencia de representación que confeccionara el equipo. Y han llegado jugadores que, en palabras de Joan Plaza, “el Betis lo intentó y no pudo fichar”.

El entrenador catalán no ha dado nombres, pero al cuadro lucense ha llegado un primer espada como Musa, procedente del Anadolu Efes en busca de un trampolín en su carrera; el ex bético Mahalbasic, mejorado respecto al rendimiento que ofreció hace unos años en Sevilla; jugadores con experiencia en la ACBcomo Lukovic y Sakho; el base Trae Bell-Haynes, director de juego internacional canadiense procedente de la Bundesliga; y el escolta Tyler Kalinoski, procedente de Brescia donde promedió un 43,5% en triples.

A ellos se suma el bloque que logró el ascenso derrotando al Granada en la final, con los hermanos Quintela al frente, otro ex verdiblanco como Iván Cruz en una nueva reválida en la Liga Endesa, un pívot dominador en la LEB como Larsen, que le está costando en la ACB, Kacinas y Mateo Díaz.

Pilares Musa, una de las sensaciones de la liga, y Mahalbasic, ex bético, marcan el ritmo lucense

Con estas piezas, Olmos apuesta por una dura defensa, otra a la que deberá enfrentarse el Betis, y un juego rápido en el que el acierto desde el perímetro puede marcar diferencias con Mahalbasic, cuarto máximo reboteador de la competición, haciéndose fuerte en ambas zonas de la pista. Ahí tendrá que dar un paso adelante Marko Todorovic, olvidarse un poco de los árbitros y centrarse en el rival, que no se lo pondrá nada fácil por su físico y movilidad. Son jugadores. Al contrario, Agbelese lo pasará mal, aunque es más móvil que él y que Larsen, por lo que las ayudas deberán funcionar para frenar a un conjunto que anota con facilidad cerca del aro.

Pero en este inicio es la efectividad en el triple la que está marcando la diferencia. Un 45% de acierto en las dos primeras citas victoriosas, que contrasta con el 26% (6/23) en la derrota contra el Barcelona y pese a ello estuvo vivo en el partido hasta los minutos finales. Por ello el Betis no puede aflojar en defensa, en esa primera línea en la que falla, ni pasar continuamente los bloqueos por detrás, lo que da demasiadas ventajas a los contrarios. Porque viene de conceder muchos, demasiados, tiros liberados con los que el cuadro catalán acabó con un 44%de acierto en el triple, esa cifra es la que marca el paso adelante del Breogán en los partidos.

Paso adelante tienen que dar de una vez los bases verdiblancos, especialmente un Evans al que se lo vio muy serio durante toda la visita de la plantilla al patrocinador Coosur. Sabe que no está rindiendo como se esperaba y que la mejora del Betis bien pasa por sus manos. Una dirección con más cabeza, menos pérdidas y más puntos se espera del base estadounidense, una de los pilares del proyecto que de momento no funciona.

Pero no es el único al que hay que recuperar. Lo de Bleijenbergh empieza a mosquear. Y no porque se dude de su calidad o capacidad, de que va a acabar rompiendo..., pero no puede seguir jugando con miedo y nervios. Necesita una buena actuación para quitarse la mochila de encima y empezar a demostrar todo lo bueno que evidenció en la pretemporada.

La capacidad anotadora que se le presupone a Bertans o Carrington marca diferencias, como demostraron ante el Andorra, con el apoyo de un Vitto Brown que debe imponer sus condiciones ante Lukovic e Iván Cruz. Sale ganador el Betis en el mano a mano en la posición de ala-pívot, unido a la garra de Burjanadze y sus buenos movimientos cerca del aro, pero los de Plaza deben apostar más por el colectivo que por las individualidades. Les queda para ser un equipo y todo parte de una defensa a la que le faltan muchos aspectos por ajustar todavía. Las ayudas llegan tarde o no llegan, falta rapidez de manos y cerrar un rebote que puede marcar el encuentro en Lugo, un choque importante para recuperar el crédito perdido y afrontar con confianza lo que viene después: recibir al Barcelona y visitar al Gran Canaria.

Pero primero toca medirse con un Breogán en un partido en el que el Betis examina su propósito de enmienda tras “la patada en el culo” que le dio el Manresa. El orgullo se demuestra andando.