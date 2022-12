Que una victoria no impida ver la realidad

Ganar en Granada no es para sacar pecho. Se equivocaría quien lo hiciera, porque el partido del Betis Baloncesto fue sólo un poquito menos malo que el de su rival y por eso ganó. Pero ese poquito seguramente no le valga ante cualquier otro conjunto que no firme un paupérrimo 6/35 en triples, 0/11 al descanso pese a que los verdiblancos no supieron dar el golpe en el primer tiempo.

El triunfo le sirve al cuadro heliopolitano para dejar de ser colista, pero no para abandonar los puestos de descenso, y para cargar un poco de moral la maltrecha mentalidad de un conjunto que sigue necesitando, cada vez más, la figura de un interior de referencia que sea una amenaza real y que al menos haga dudar al contrario cómo defender. Gerun estuvo bien en tierras nazaríes y con sus 11 capturas equilibró un poco la batalla por el rebote que dominó el cuadro local, si bien en ataque sólo sumó siete puntos; Sylla se fue al banco eliminado al inicio del tercer cuarto, Báez hizo un buen trabajo en defensa, aunque en ataque mostró sus limitaciones, y a Kurucs se le empiezan a acabar las vidas extras. El letón jugó 1.53 minutos en el tercer acto; nada en el cuarto y tampoco en la prórroga. Calado. Le pasó factura la última acción del primer tiempo. Con 18-27 atacaba el Betis con 10 segundos para el descanso. El ex NBA recibió un balón que no debió llegar a sus manos, se metió por donde era imposible pasar, perdió la pelota y en el ataque granadino cometió falta a tres décimas del final sobre Jacobo Díaz, que puso el 20-27 al descanso. Cabreo morrocotudo de Casimiro con toda la razón.

De hecho no movió el banquillo el técnico en todo el tiempo extra salvó para dar entrada a BJ Johnson por el eliminado Bertans a los 16 segundos de la reanudación. El alero norteamericano jugó casi toda la prórroga junto a Evans, Hill, Báez y Gerun.

Jugaron bien por una vez Evans y Hill juntos. Son dos jugadores tan parecidos que lejos de complementarse se estorban, porque los dos necesitan tener mucho la bola en sus manos y normalmente cuando les llega es para jugársela. El base al menos asiste a sus compañeros (siete en Granada), pero el escolta (una asistencia) suele tomar la determinación de tirar: 6/16 en tiros de campo y aun así estuvo en esa faceta mejor que Evans (5/17), pero éste se ganó ese derecho la pasada campaña y su compañero (capturó también menos rebotes que Evans) aún tiene mucho que demostrar. Eso sí, entre los dos sumaron 14 de los 16 puntos del Betis en los cinco minutos extras. Si aprenden a convivir en la cancha juntos sería una gran noticia.

El caso es que el juego exterior formado por Evans, Hill y Bertans sumó 52 de los 76 puntos del equipo. El juego interior conformado por Gerun, Sylla, Báez y Kurucs apenas aportó 13 puntos, siete de los cuales fueron del ucraniano. Hace falta más madera por dentro, pero Sylla es cupo de formación y necesario ante la baja de Nzosa, como Pozas, que no pisó el parqué en Granada; como Kurucs y Pablo Almazán. Es decir, de los cinco cupos ninguno es titular, uno está lesionado y no se pueden tocar a los otros cuatro. ¿Cómo se va a fichar entonces? Ése es el primer problema que debe solucionar la dirección deportiva y la secretaría técnica para arreglar el entuerto. Seguramente más complicado que lo de encontrar el dinero para incorporar a algún jugador, aunque no es un problema menor.

En este sentido hay un par de asuntos en los que el Betis Baloncesto no ha comunicado nada. Uno es el acuerdo alcanzado con Medac (un instituto de formación profesional), que ya luce en la espalda del equipo ACB. Los términos económicos no se desvelaron, pero sí la duración del contrato que es por tres temporadas, hasta 2024-2025. Medac será socio oficial del Betis a través de Forever Geen, que ocupaba antes ese espacio en la camiseta. Otro tema es saber qué pasa con el convenio anunciado ya hace tres meses con el Ayuntamiento y del que nada se sabe. Entonces el presidente de la entidad, Fernando Moral, anunció "un gran acuerdo de patrocinio multianual con el Ayuntamiento de Sevilla para el primer equipo y la cantera". El dirigente que no dio más datos y desde entonces nada se sabe, aunque el equipo luce la publicidad de Sevilla en su frontal, por lo que surgen muchas preguntas que nadie contesta porque nadie habla (aunque se le pregunte sobre ello) ¿No se ha firmado y se publicita ya en la camiseta? ¿Está firmado y cobrado ya? ¿Hay algún problema para este retraso de tres meses?