Borg, un 'combo' que le encaja a cualquiera

"No sé decir cuántos exactamente van a continuar, pero alguno de LEB seguirá seguro", decía Juanma Rodríguez. Y uno de los que lo hará es Tobias Borg, un fijo para Curro Segura que tendrá continuidad en el proyecto bético. Tiene todo lo que buscan en el Betis Energía Plus en su regreso a la ACB: experiencia, ambición, defensa, calidad, polivalencia y tiro exterior. Impensable no renovarlo.

Si nada cambia en la planificación hispalense, el escolta sueco regresará a la Liga Endesa para jugar con su tercer equipo, después de haber debutado con el Bilbao Básket (desde la 2014-15 hasta la 2016-17) y reforzado al Iberostar Tenerife los últimos meses de la 2017-18. Tras dejar al cuadro vasco dio un paso atrás enrolándose en el Sodertalje Kings de su país en busca de minutos y nuevas oportunidades. El Iberostar lo reclutó para paliar sus bajas y el pasado verano repitió la táctica: dar un paso atrás en LEB Oro para llegar con más fuerza, más hecho (a sus 26 años) y con más confianza a la ACB.

Y eso es lo que hará. De verdiblanco, después de no perderse ningún partido esta campaña en los que promedió nueve puntos, dos rebotes y 1,4 asistencias en casi 22 minutos de media.

Pero sus números están por debajo de las sensaciones que siempre dio en la pista, tirando del equipo con su carácter competitivo. Su capacidad defensiva es un plus para un equipo que quiere dar sus primeros pasos en la ACB desde la defensa y su polivalencia es una cualidad admirada por la dirección deportiva bética, pues puede hacer de base improvisado e incluso de alero de emergencia.

Aún por confirmar su nombre, el club puede apurar hasta el 30 de junio, aunque debe ser una pieza importante en el retorno del Betis a la élite.