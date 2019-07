Álvaro Guillén, consejero de Coosur, era una de las personas más perseguidas durante la presentación del nuevo Coosur Real Betis. El directivo de la entidad aceitera reconoció que el acuerdo firmado con el Betis para el patrocinio es para una temporada, "abierta a más" si los resultados deportivos acompañan.

Aporte económico: "La apuesta de Coosur es importante. Lo que queremos es atraer en el futuro a otras empresas para poder hacer del equipo de baloncesto de la ciudad un equipo grande. Y también que vea la administración cómo las empresas de Sevilla, de Andalucía, están apoyando el deporte de la ciudad, de nuestra comunidad, y pretendemos que sea un referente también. Con lo cual, las cuantías, en las que no voy a entrar, son más importantes respecto a lo que se manejaba anteriormente".

Duración del patrocinio: "Nosotros tenemos un contrato para esta temporada de entrada en la Liga Endesa. Luego tenemos preparados una serie de requerimientos para seguir apoyando, de una forma u otra, de los resultados, del proyecto deportivo, del proyecto profesional que tenga el Betis para el baloncesto. Coosur, si se siente identificado, y los resultados nos avalan, estará ahí".

El éxito del Betis con Coosur: "Somos una marca líder en su sector, que es andaluza, y que apoya desde hace muchos años el deporte amateur, en disciplinas como el atletismo, el ciclismo, el pádel... No es la primera vez que apoyamos el fútbol sevillano, o el de Jaén. En el 2004 apoyamos tanto al Sevilla como al Betis, y también este año al Betis Baloncesto en la Copa Princesa, y los éxitos están ahí. No sé si es una cuestión de suerte, o que los apoyamos también con el alma. Siempre que Coosur ha estado detrás se ha ganado algún título. No hay que ser conformista, hay que luchar por el máximo y ya veremos a dónde llegamos".

Abierta a una mayor colaboración: "Por supuesto. No descartamos el apoyo al equipo femenino, a otra serie de posibilidades que nos brinda el Betis. Aunque no se ha dicho, algo de cooperación tendremos con el Real Betis Balompié".