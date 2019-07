Curro Segura: "Todavía es pronto en el mercado"

Curro Segura, técnico del Coosur Real Betis, habló de la actualidad del primer equipo en el acto de presentación del nuevo patrocinador principal. El técnico granadino, que afronta su segunda temporada al frente del plantel, sabe que este curso es diferente y tendrá también una gran exigencia. "

La situación de la plantilla: "Ahora tenemos una excelente noticia, la presentación de nuestro primer fichaje, que es Coosur. Satisfecho de que se sume un sponsor patrocinando al equipo. Sobre los fichajes, me gustaría darte buenas noticias, pero las tendremos más adelante. Es muy pronto para el mercado. El año pasado, mi presentación fue el 12 de julio. A partir de ahí empezamos a hacer el equipo, a fichar. Hoy es 4. Estamos muy pronto, en el inicio. La competición terminó hace dos semanas. No ha habido muchas noticias, pero las habrá. Sólo hay que tener paciencia".

Un mercado mayor: "La inyección de Coosur ayuda y suma. Ahora mismo, la actualidad del mercado es que se están cerrando cosas en los equipos que juegan competición europea. Los jugadores quieren esperar ofertas de esos equipos. Después hay que tener paciencia para encontrar buenos nombres. Evidentemente todo ayuda, y que se haya sumado un patrocinador como Coosur para nosotros es buenísimo".

Qué espera de Malmanis: "A Rinald le podemos pedir lo que le hemos pedido siempre y lo que nos ha dado. Es un jugador que va a trabajar bien cada día, todos los días a tope. Sabemos que cuando tenga su oportunidad la va a aprovechar. Conoce la competición, yo lo conozco de los dos años que lo he entrenado aquí y en Baskonia, con roles muy distintos, y ya la pasada temporada ayudó a que el juego interior tuviera solidez, intensidad. Y lo mismo le pediremos el próximo año. Todavía tiene mucho margen de mejora, por supuesto. No sólo por su juventud. Es un jugador que no escatima en el esfuerzo, que cada día está antes y después de los entrenamientos para su mejora individual. Estamos convencidos de que es un jugador que va a seguir creciendo".

La importancia de hacer equipo: "Es de las cuestiones que más nos preocupan, es nuestra obsesión. Conseguir que volvamos a tener un buen bloque, un buen vestuario. Cuando las dinámicas son buenas, tener un buen bloque ayuda, pero cuando no sean tan buenas, el bloque debe estar unido y la gente debe estar implicada en el proyecto, con mentalidad positiva, con ganas de sumar y ayudar.

El objetivo de la próxima temporada: "Queremos devolver al Betis al mejor lugar de la competición. Ojalá que se sigan dando pasos hacia adelante. Lo primero debe ser la estabilidad, el asentarse en la ACB, y que la continuidad en la categoría no sea noticia y sí lo habitual. Y a partir de ahí, crecer. Meterse en puestos más altos, para tratar de competir por objetivos más ambiciosos".

Un paso atrás, dos adelante: "Estoy seguro de que nos ha venido bien. Esa es nuestra idea desde que llegamos y comenzamos a trabajar junto a Asier y Juanma, poner al club lo más alto posible. El primer paso ya se dio con el ascenso y de la mejor forma que se podía hacer. Pero desde el día que se consumó, se buscan dar pasos hacia adelante para que el club crezca en todos los ámbitos. Ojalá estemos muy altos".

Cantera: "Convenios no hay. Sí esa intención, ese deseo, de que nuestra cantera tenga una mejor salida hacia arriba. Algunos jugadores con 17 o 18 les falta una categoría más. No sé si decirte Liga EBA o LEB Plata, dependerá del caso, pero sí es cierto que buscamos que el salto al primer equipo no sea tang rande y pueda haber un paso intermedio".