Luis Guil: "Siempre recordé más que perdimos sólo cuatro partidos que las 16 victorias seguidas"

No es fácil tomar las riendas de un proyecto que acaba de descender al infierno. Lo ha hecho Curro Segura, consciente de que tendría los mejores mimbres en su manos, pero también con la exigencia en la cabeza. El error no está permitido y se paga caro. Lo mismo hizo el sevillano Luis Guil (16-07-1971) cuando tomó las riendas del CB Murcia en la 2010-2011, al que ascendió como líder tras una "larga y dura temporada" en el que las 16 victorias consecutivas que logró, entre la jornada 13 y la 28, fueron decisivas. Ahora el Betis ha igualado ese récord y está a un partido de superarlo. "Un mérito, porque ganar 16, 17 o más partidos seguidos en cualquier deporte y competición es muy difícil. Espero que Curro lo pueda disfrutar más que yo. La verdad es que hasta la semana pasada no lo tenía en la cabeza, porque aquella campaña nuestra fue tan dura que no saboreé esa gesta", apunta Guil.

Y es que el cuadro murciano no empezó bien y en la jornada 12, tras perder en casa frente al Obradoiro, su "bestia negra" aquel curso y líder en ese momento, el cuadro gallego estaba a tres victorias con un balance de 12-0. "No empezamos bien y nos quedamos pronto sin margen de error. Fue entonces cuando se inició la racha. Ganamos 16 partidos seguidos y aun así nos jugamos el ascenso directo en la última jornada. Si perdíamos y el Obradoiro ganaba, nos quedábamos sin premio", recuerda el técnico, que añade: "Lo cierto es que nunca pensé en ese dato de las 16 victorias consecutivas. No tenía esa percepción del récord hasta hace una semana, pero sí el de acumular sólo cuatro derrotas en toda la temporada y que ganamos todos los partidos a domicilio menos el del Obradoiro. Y con esos datos, llegamos al último partido jugándonoslo todo una carta".

"Nunca pensé en esa marca de 16 triunfos al ir a remolque en la liga; ir detrás del Obradoiro no me dejó disfrutarla"

Con un triunfo de renta, pero con el average perdido (cayó en los dos partidos frente al Obradoiro y en la Copa Príncipe de Asturias), el cuadro pimentonero se la jugó en la jornada final: cumplió ganando en la prórroga al CB Canarias (112-111) y el conjunto de Santiago no pudo con el Burgos (68-56). Echando la vista atrás, Guil recuerda un CB Murcia parecido a este Betis: "Creo que son plantillas parecidas (Pedro Rivero, Faverani, Juan Ignacio Jasen, Óscar González, Pedro Robles, Umeh...), con experiencia en la categoría, norteamericanos que marcaban diferencias y un fuerte bloque nacional. También contaba con muchas rotaciones al disponer de 11 ó 12 jugadores de nivel que nos hizo que no notásemos las lesiones ni que tuviésemos muchos altibajos en el curso".

Y hay más coincidencias: "Muchas veces no arrancábamos bien el partido, pero manteníamos un ritmo, con continuas rotaciones de calidad que nos hacían ganar casi por abrasión, porque el rival no podía mantener ese ritmo. En el equipo cualquiera podía ser importante y si no aparecía uno lo hacía otro, como en este Betis", destaca el técnico, ayudante en la Federación en la preparación de la selección nacional camino del Mundial de China. Eso sí, por dentro contaba con un jugador de garantías que no tiene el cuadro hispalense: "Faverani, cuando estaba bien físicamente, era muy difícil de parar y mostraba una gran superioridad en el poste bajo, siendo además un pívot con capacidad para anotar triples. Lógico que tira de tres. Llegó donde llegó (después fue fichado por el Valencia y jugó en la NBA en los Celtics)".

"Las plantillas eran parecidas; larga, de calidad, de jugadores experimentados y extranjeros decisivos"

"El Betis ha hecho muy buen equipo. La dirección técnica ha realizado un gran trabajo y contar también con un entrenador con experiencia y ascensos en su palmarés es muy importante. Está dominando la liga desde muy pronto, lo que le permite disfrutar de esta racha. Nosotros no pudimos, porque siempre fuimos a remolque. Es favorito al ascenso y mucho se tienen que torcer las cosas para que no lo haga como primero. Es un gran logro, ya que se está viendo una liga LEB muy igualada en la que del segundo al undécimo hay un margen de dos partidos. Igualada a excepción del Betis, claro", apuntó el preparador hispalense, que ve con optimismo el futuro del club: "Lo mejor es que este proyecto no se acaba en la LEB, porque tiene mimbres para crear una base sólida que tenga continuidad en la ACB".

Si el equipo sevillano le quita este récord, "mejor que sea el de mi tierra que otro", asegura, todavía le queda una marca con la que sacar pecho y que valora sobremanera. "De esa campaña me quedé con las cuatro derrotas sólo que sufrimos", afirma Guil, que le tira el guante a los verdiblancos: "Podrá tener alguna derrota puntual, pero no lo veo sufriendo un bache. A ver con cuántas derrotas acaba".