Roberto Blanco: "Me preocupa la mentalidad de mi equipo"

"Si el Betis nos gana en motivación, iremos en desventaja", advierte Roberto Blanco, entrenador del Cáceres. Tras seis derrotas consecutivas, el preparador extremeño sabe de la dificultad de lograr vencer en San Pablo, pero se agarra a una bala: conoce bien las fortalezas de su equipo y confía sus posibilidades para dar la campanada ante el líder.

"Vamos a Sevilla a ganar. Nunca he ido a ver qué pasa. porque una victoria nos ayudaría mucho, quizás no tanto en la clasificación, pero sí en la moral", advierte el placentino. "Me preocupa la mentalidad de mi equipo, esa que es necesaria para salir de un bache así como el que estamos. Necesitamos sentirnos jugadores y desbloquearnos. Si el equipo lo logra, tendremos nuestra oportunidad, a pesar de que algunos piensen que es imposible vencer allí", argumenta.

Para Blanco, la crisis de resultados que atraviesa su equipo se debe a un "problema psicológico". "Físicamente estamos bien y entrenamos bien, pero tenemos ansiedad por lograr victorias", entiende el técnico, que con diez jornadas todavía por delante ve la salvación "en sus manos": "Todos se tienen que convencer de que se puede conseguir. Ellos tienen que creer en el baloncesto que tienen en sus manos. Es matemáticamente posible y sólo pensamos en ganar".

"El Betis tiene que resarcirse de la derrota en Bilbao ante su público, pero nosotros tenemos armas para competir"

Con esta situación, es evidente que los ánimos andan caldeados por Cáceres. Incluso el pasado fin de semana, la afición silbó a Rakocevic, uno de los grandes estandartes del equipo extremeño. "La gente quiere ver ganar a su equipo y hay ciertos momentos en los que muestran su desconfianza. Pero la afición sabe que Rako es uno de nuestros baluartes y siempre ha sacado la cabeza por este club. A la gente sólo podemos decirles que sigan confiando en nosotros", comenta el técnico.

Cuestionado por el Betis, a Roberto Blanco no se le caen los anillos al asegurar que los hispalenses "son el favorito número uno para ascender". "Vienen después de una durísima derrota en Bilbao. El que vio el partido sabe en qué puntos falló uno y en cuáles acertó otro. Creo que la salida será importante. Ellos tienen que resarcirse de la derrota y lo intentarán hacer delante de su público; nosotros trataremos de contrarrestarlos, tenemos armas para competir", comenta el extremeño.

¿Tiene el Betis la mejor plantilla de la categoría? "Sí, y voy más allá. Creo que han sabido ensamblar las piezas muy bien. Por ejemplo, tener a Tunde al nivel que está es asombroso, pone todo para el equipo. Hace un trabajo que no hace el resto. Ese es un trabajo que hay que valorarlo", asegura el técnico. A quien conoce bien Roberto Blanco es a Marcius, con el que coincidió en su etapa en Cáceres. "Es un gran jugador, pero su juego requiere estar en contacto con el balón mucho tiempo, en posiciones más fijas. Y para eso está Stainbrook, que es uno de los pívots dominadores de los últimos años en la LEB Oro", alabó el técnico plasentino.