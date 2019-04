Un final con algo de miga

Las tres últimas jornadas de competición del Betis Energía Plus se presentan tranquilas. El objetivo del ascenso y del campeonato está cumplido, con creces, prácticamente con un mes de antelación, lo que podría provocar cierta relajación en la tropa comandada por Curro Segura en el tramo final de la competición. Pero nada más lejos de la realidad. Y para muestra, el golpe sobre la mesa que dio el equipo bético ante el Barcelona B el pasado fin de semana.

Ese gen competitivo instaurado por el técnico granadino en la plantilla impedirá que los béticos bajen los brazos en la terna de duelos que restan para cerrar la competición regular. Además, por eso de "ser justos con la competición", como el propio entrenador reconoció semanas atrás. Algunos récords, como el mejor ratio de victorias o lograr el pleno de triunfos en San Pablo, todavía quedan pendientes. Pero como los hispalenses, los rivales también tendrán algo que decir para sus respectivos objetivos, lo que añadirá algo de miga a un final de temporada que, de otra manera, podría resultar algo soso.

El Oviedo es el primer rival que aparece en este trío de duelos pendientes que pondrá el broche a la temporada. El cuadro astur, tercer clasificado, logró asegurarse el billete para los play off por el ascenso la semana pasada, tras vencer al Valladolid, y confía en que ese subidón empuje a lograr tumbar al equipo bético el próximo domingo (12:30). Entre sus tareas todavía pendientes, el confirmar el factor cancha para los duelos decisivos de post-temporada, un detalle que puede resultar clave en las próximas eliminatorias para pelear por la promoción.

Después del encuentro en el polideportivo de Pumarín de este fin de semana, la escuadra verdiblanca pondrá el broche a la temporada como local. El duelo ante el TAU Castelló, en tierra de nadie en este tramo final de competición, sin opciones de entrar en el play off y salvado matemáticamente, deberá ser otra fiesta, la última de la temporada en Sevilla, en la que el equipo de Curro Segura mantenga San Pablo como un auténtico fortín.

Terminar invicto de local en cualquier competición es complicado, y pocos equipos pueden presumir de ello. Uno de ellos, precisamente en la LEB Oro, es el CAI Zaragoza (2007-08), que, entrenado precisamente por el hoy técnico bético, logró este hito que los hispalenses están a un único paso de igualar.

La temporada se cierra ante el Força Lleida, uno de los equipos que más se juega en este tramo final de competición y que, en función de los resultados, podría llegar sin opción de nada al último duelo de la competición. El equipo entrenado por Jorge Serna, después de cumplir con el objetivo de la salvación, ha puesto el foco más alto y apura sus opciones de play off. Aunque la opción de tumbar al líder, a pesar de no haber nada en juego, es un dulce que no se puede rechazar.